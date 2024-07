Irene Paredes: "Estar en unos JJOO es un sueño hecho realidad"

Montse Tomé ha dado la lista de convocadas para los JJOO de París, una lista en la que no falta la capitana, Irene Paredes, que atiende Onda Cero en plena concentración de la selección. Paredes habla de un día especial aunque también duro porque cuatro compañeras se han quedado fuera de la cita olímpica. "Es una pena porque todas merecemos estar, es un gran grupo, pero sabíamos que la lista era corta". "Para mí es un sueño estar en unos JJOO, hace no tanto era algo impensable pero es cierto que desde que logramos la clasificación es algo en lo que estamos pensando. Yo soy una friki del deporte, siempre me ha gustado ver los Juegos en la tele, horas y horas pegada al televisión viendo la cita olímpica." Irene Paredes también se pronuncia de la vuelta de Patri Guijarro a la selección, la mejor mediocentro del mundo dice, y del papel de favoritas, tras los triunfos en el último Mundial y en la Liga de las Naciones.