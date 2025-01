Iñigo Martínez: "Sabemos como hacer daño al Madrid"

"Sabemos lo que tenemos que hacer, por dónde se le puede atacar al Madrid y por dónde se le puede hacer daño. Vamos a por ellos, con plena confianza y con plantilla de sobra. Tenemos ganas, porque es el primer título y siempre da gusto levantar un título", reconoció en declaraciones a los medios del club.

En este sentido, aseguró que el equipo está "muy motivado e ilusionado". "Es el primer título del año y lo queremos conseguir, porque nos puede dar un impulso más para las demás competiciones. Había que empezar bien el 2025 y creo que se ha empezado bien, ganando partidos y con la portería, en ambos partidos, a cero. Y eso también nos ha dado un gran empujón", comentó.

No obstante, reconoce que el Real Madrid será un "gran rival". "En la final todo detalle va a importar. Una final es una final y todo cambia, especialmente en cualquier pequeño detalle. Tenemos que hacer bien todo el trabajo posible, y a partir de ahí, el resultado dirá a quién le cae el trofeo", valoró.

Por otro lado, celebró recuperar a los reinscritos Dani Olmo y Pau Víctor, que no pudieron jugar la semifinal contra el Athletic Club. "Tener dos jugadores no inscritos es duro tanto para ellos como para el resto del equipo. Verlos todos los días no era nada fácil, mucho revuelo alrededor. Ahora mismo, oficialmente, ya pueden competir y más ganas que ellos no tiene nadie. Estamos todos muy contentos y ellos aún más", aseguró.