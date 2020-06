Iker Casillas abandona la carrera para presidir la RFEF: "Es el momento de sumar y no dividir"

El excapitán de la Selección Española de Fútbol, Iker Casillas, anunciaba que se postulaba para presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el 17 de febrero. Su candidatura, con la pandemia de por medio y otros contratiempos, se ha visto desinflada. La crisis sanitaria causada por la Covid-19, ha sido uno de los motivos por el que apenas cuatro meses después de comunicar que plantaría cara a Rubiales, haya decidido abandonar la carrera por la presidencia de la Federación.

El comunicado oficial de Iker Casillas

El que fuera ganador de dos Eurocopas y un Mundial con la camiseta de la selección, ha emitido un comunicado en donde explica la decisión de retirarse de la carrera por intentar presidir la RFEF. "Me gustaría informar de que he decidido no presentarme a las próximas elecciones a la RFEF recientemente convocadas", comienza su comunicado Casillas. Asegura que "el principal motivo" para retirar su candidatura es "la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país", lo que provoca según el exfutbolista, que "las elecciones pasen a segundo plano".

"Es el momento de sumar y no dividir, porque el fútbol y la sociedad lo necesitan", asegura Casillas. Considera que unas elecciones ahora "solo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental". El excapitán de la selección también recalca que la actual renuncia "no es una puerta cerrada de cara al futuro". "Quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello", denuncia. "Espero que en las próximas elecciones se pueda dar, conmigo o con otros candidatos", zanja Casillas.

El plazo para presentar las candidaturas sigue abierto, pero todo indica que Rubiales repetirá en el cargo

Luis Rubiales, actual presidente de la RFEF, es el candidato más fuerte para presidir la Federación. Lo más probable es que el exfutbolista repita como presidente. David Alonso ya anunciaba en La Brújula del Deporte la dificultad de que Iker Casillas presentara finalmente su candidatura.

Uno de los principales obstáculos que se ha encontrado Casillas, es que actualmente reside en Oporto y la frontera con Portugal no se abrirá hasta final de mes. Además, la fecha límite para presentar la candidatura y solicitar el voto por correo es el 24 de junio, apenas tres días después del fin del estado de alarma. Tanto Iker como sus asesores, informaba Alonso, creen que hay "un agravio comparativo enorme con respecto a Rubiales".

