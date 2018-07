Iker Casillas, sobre su marcha al Oporto: "Cada día que pasa estoy más convencido de que opté por la mejor opción"

"Quiero estar en Oporto el tiempo que he firmado. El día de mañana veremos qué decisión es la mejor. Tengo 34 años, no 24 y ante esta edad es un poco ver cómo yo me vaya encontrando. Mentalmente estoy bien y si el físico acompaña y no tengo ninguna lesión, un portero puede durar más que un jugador. Yo creo que aún puedo aguantar un par de años más", dijo Iker tras rodar un anuncio publicitario.

Iker agradeció el comportamiento del público y el club de Oporto desde que llegó a Portugal este verano. "Me han acogido fenomenal, cada día que pasa estoy más convencido de que opté por la mejor decisión. Resulta extraño estar dentro de la península pero estar a la vez fuera, en otro país. Echas cosas de menos: la gente, los amigos, la familia, pero bueno. Yo necesitaba ya poner punto y seguido a mi etapa en un equipo como fue el Real Madrid y tener un nuevo reto. Está claro que no es igual, pero estoy muy contento, la verdad", subrayó Iker.

"Me han ayudado mucho Tello, Marcano, Alberto Bueno, que como yo ha venido de Madrid. Se agradece que haya gente cercana en Oporto para poder tener más contacto", apunta Iker, quien espera que la Liga BBVA en España viva un torneo apasionante y que el Real Madrid vuelva a ganar un título más.

En la Liga de Campeones,"nuestro objetivo es volver a pasar de cuartos de final. A partir de ahí bienvenido todo lo que sea", apostilla Iker, quien ve a Francia como máximo aspirante a ganar la próxima Eurocopa, el torneo que disputa como anfitriona.