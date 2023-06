De la Fuente: "Podemos escribir nuestra propia historia"

"Nos jugamos un título, es una oportunidad histórica de ganar uno en dos partidos. Tengo el convencimiento de que estamos preparados y que hemos trabajado excepcionalmente para un partido de este nivel", señaló De la Fuente en rueda de prensa.

De todos modos, puntualizó que "exigir no se puede exigir" nada al equipo. "Estamos ilusionados. Tenemos potencial más que suficiente para poder ganar cualquier título porque tenemos muy buenos futbolistas y somos una selección potentísima, pero nuestros rivales están al mismo nivel y en este tipo de partidos hay mucha igualdad", indicó.

"Yo lo veo como si es mi último partido, pero es que esto no es de ahora, es de siempre, porque es la única manera de afrontar algo con energía y con ganas, dejándote todo por pensar que es la última oportunidad de tu vida. ¿Qué pasará mañana? Desgraciadamente no lo sabemos, pero lo vamos a afrontar como si nos fuera la vida deportiva en ello y vamos a ir con todo", aseveró De la Fuente.

Preguntado por el estado físico de Rodri Hernández y Aymeric Laporte, que se incorporaron el martes tras ganar la Champions con el Manchester City y los consiguientes festejos, el seleccionador quiere esperar al último entrenamiento para ver "cómo están en todos los sentidos". "La ventaja que tenemos es que vienen con una motivación excepcional", confeso.

El capitán, Jordi Alba, ilusionado con su regreso

El jugador de la selección española Jordi Alba reconoció este miércoles que la Final Four de la Liga de Naciones es "una oportunidad única" de levantar un título más de 11 años después, con un "equipo nuevo" e "ilusionado", aunque pidió no "achacar" todo el trabajo al entrenador, ya que "muchas veces" son los propios jugadores los que deben "dar un paso adelante".

Ahora tendrá ese papel de veterano con los más jóvenes, a los que puede "aconsejar", aunque también aprende "mucho de ellos". "Las ganas que tienen, esa motivación, son importantes para los más veteranos", admitió un Jordi Alba que alabó el poder defensivo y ofensivo de Italia.

"Nos vamos a enfrentar a una muy buena selección, han dado un paso de gigante ofensivamente, con jugadores a los que les gusta tener el balón. Estoy convencido de que lo haremos bien, se puede ganar o perder, pero la imagen es importante", analizó.

Finalmente, Jordi Alba abordó su futuro tras dejar el FC Barcelona, confesando que la inestabilidad actual no le "preocupa". "No hubiera tomado la decisión, sabia que iba a estar sin equipo. Me juego un titulo con la selección, después de este torneo decidiré mi futuro, como sabéis no tengo nada", avanzó, aunque la decisión no dependerá de si puede "venir a la selección o no". "Me veo capacitado para jugar más años, tengo que tomar la mejor decisión para mí", sentenció.