De la Fuente: "Nos ha faltado acierto rematador"

LEER MÁS Tropiezo de España en el primer partido tras la Eurocopa

"Tengo que verlo en la televisión, pero en el campo me ha parecido penalti clarísimo y para Joselu en su opinión también ha sido penalti. Era una jugada que habría cambiado la dirección del resultado pero no pasa nada", lamentó en rueda de prensa. "Como análisis, en el primer tiempo no hemos estado acertados, nos ha faltado finura, sobre todo en jugadas de finalización nos ha faltado calidad en el último pase. Lo hemos conseguido en el segundo tiempo pero nos faltó acierto rematador y esa frescura que se nota a estas alturas de temporada", analizó.

De la Fuente destacó la alta temperatura bajo la que se disputó el encuentro y el estado del césped. "Hacía mucho calor, el campo estaba lento y seco pero estoy muy tranquilo. El equipo lo da todo, tenemos muchísima calidad y según vayan cogiendo ritmo de competición en sus clubes mejorará el rendimiento".

Acusó España el estado de forma de sus jugadores que apenas han tenido opción de completar una pretemporada y han regresado directos a la competición en agosto. "A estas alturas de temporada hay jugadores que participan más y otros menos, en octubre cuando hayan acumulado más partidos hablaremos de otras cosas. En septiembre hay falta de ritmo, cuesta más recuperar. Es una época complicada. Hay que poner en valor a Serbia que defensivamente ha tenido mucha energía y nos ha faltado finura", afirmó.

"Es un partido que casi podíamos decir de pretemporada. Estamos en fase de preparación aunque era importante al ser oficial. Todos nos exigimos muchísimo, más tras ser campeones de Europa pero esto es un proceso largo y hay que ir paso a paso. No damos más importancia a un empate", sentenció.