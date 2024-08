De la Fuente: "Este equipo es insaciable, quieren seguir ganando"

LEER MÁS Pepelu y Mingueza, novedades en la lista de la selección española de Luis de la Fuente para los partidos de Nations League

El seleccionador español Luis de la Fuente dejó claro este viernes que España es un equipo "insaciable" que quiere "seguir ganando" y que sólo puede "ir mejorando" en el futuro porque hay "muy buena materia prima", advirtiendo que si más futbolistas nacionales regresaran a LaLiga EA Sports estar subiría su "nivel".

Seguir ganando

"Este equipo es insaciables en lo deportivo, quieren ganar, seguir ganando, competir y seguir compitiendo. Y nosotros estamos en esa línea. Desde el primer momento queremos ir mejorando. Esto se puede mejorar porque hay una muy buena materia. Tenemos un gran presente pero hay un mejor futuro. Somos muy exigentes y estamos obligados a competir hasta el límite de nuestras posibilidades", comentó el seleccionador nacional en la rueda de prensa posterior a la primera lista tras la conquista de la Eurocopa de Alemania.

De la Fuente insistió que la "mejor noticia" es que es "muy difícil jugar" en la campeona de Europa. "Eso significa que el nivel es altísimo y que el que juegue tiene que estar a un nivel competitivo y de juego fantástico, porque lo demanda la exigencia. Eso es muy bueno para el fútbol español", añadió.

El riojano confesó que todas las listas "son difíciles", pero que están "muy contentos" con esta porque siguen dando "continuidad al bloque" que ganó el Europeo, pero también incorporan a otros jugadores que han empezado "muy bien la temporada". "Sabemos que a nivel internacional, cuando compiten con nosotros, todos los jugadores dan mejor versión", apuntó.

Los que estarán ante Serbia y Suiza son Lamine Yamal y Nico Williams, cuya "conexión es fantástica" y que "han aportado alegría y dinamismo". "Nos han hecho imprevisibles. Creo que tenemos un potencial en las bandas muy importante y eso fortalece el desarrollo en otras parcelas del campo, pero somos muy exigentes y ellos tienen que ser todavía más exigentes porque es que tienen mucho margen de mejora", dijo De la Fuente sobre ellos.

"Álvaro es como el Cid, sin estar, está. Celebramos que esté feliz ahora y le deseamos lo mejor. Desgraciadamente, un problema físico impide que esté con nosotros, pero tenemos otros jugadores. Sabéis que no me gusta nada cuando hablan del falso delantero centro. Siempre jugamos con '9', pero de diferentes características. Joselu podría ser definido como un delantero más clásico, pero los otros juegan perfectamente en esa posición, con otras características", explicó el seleccionador sobre la ausencia de Álvaro Morata y sus posibles sustitutos.

Además, el de Haro expresó que habla "mucho" con el capitán y que está "total y absolutamente entregado" a la selección. "Va a estar con nosotros y sabe que con nosotros tiene las puertas abiertas para lo que él quiera. Le considero un valor muy importante para la selección, para nuestro estilo de juego y para la convivencia", remarcó.

El que no volverá a una lista es Jesús Navas, que anunció su retirada de la selección, algo que ya había decidido "antes de la Eurocopa". "Tuvimos una conversación muy emotiva. Es una leyenda del fútbol español, un ejemplo para todos de deportivo y humano. Es un futbolista muy querido y una persona más querida todavía", alabó de la Fuente.

El seleccionador deberá elegir un portero titular ante la ausencia del lesionado Unai Simón, una decisión con la que está "muy tranquilo" porque tiene a tres "grandísimos porteros". "Tenemos el lujo de poder elegir sin equivocarnos y estamos felices de tener este nivel de coordinación de rivalidad y competición en la portería", recordó.

Quiere seguir en la selección

El seleccionador aprovechó el regreso de Dani Olmo a LaLiga EA Sports para reivindicar que los mejores jugadores españoles jueguen en España. "Si jugaran en LaLiga, el nivel de la competición subiría. Yo reivindico una y otra vez el producto nacional, los futbolistas españoles, en mi opinión, son los mejores", zanjó.

Sobre Marcos Llorente y Álex Baena, dos de los nombres propios ausentes, De la Fuente explicó que no ha considerado "oportuno" que estén simplemente por tema "deportivo". "Baena está compitiendo muy bien a un nivel muy alto en su club también, pero hay mucha competencia, y Marcos es un hombre muy querido, pero ahora hay que valorar a Carvajal y a Óscar Mingueza que lo están haciendo muy bien en sus clubes", aclaró.

Por último, habló sobre su posible futuro en un club. "Estoy feliz haciendo mi trabajo y en la Federación me siento feliz desde el primer día. En el fútbol se trata de estar a gusto, mientras eso se produzca yo sigo desarrollando mi trabajo. Nunca se sabe lo que pasa en el futuro, ni me he planteado. Me centro en la inmediatez de mi trabajo y sólo pienso ya en esta temporada, en ganar estos partidos", concluyó.