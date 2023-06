Fran García sustituye al lesionado Bernat

La selección española disputará la fase final de la Liga de Naciones en Países Bajos, con su estreno el jueves ante Italia en semifinales, con dos jugadores que podrán disputar sus primeros minutos con la absoluta, Robin Le Normand y Fran García, que ha pasado por todas las categorías inferiores de la Roja.

La ausencia de Bernat, lesionado en el entrenamiento matinal del lunes en la Ciudad del Fútbol, se suma a las de David García y Nico Williams de la primera lista facilitada por Luis de la Fuente para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones.

Fran García, natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y canterano del Real Madrid, se ganó su regreso al club blanco gracias a su progresión en tres años en el Rayo Vallecano. En la última temporada se convirtió en el jugador de campo con más minutos de LaLiga Santander (3.408).

Una convocatoria por sorpresa

Fran García, que estaba en la capital de España tras su presentación con el Real Madrid, retrasa su vacaciones y se incorporará de inmediato a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol. El nuevo jugador del Real Madrid reconoció que la llamada "ha sido una sorpresa" que acogió con felicidad.

"Ha sido una sorpresa, pero estoy contento por estar aquí", dijo Fran a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras llegar a última hora de la tarde del lunes a la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para sustituir al lesionado Juan Bernat.

Recibido con cariño por el director de la selección, Albert Luque, y con bromas por el seleccionador Luis de la Fuente, apenas llegó a su habitación en la residencia de la Ciudad del Fútbol Fran ya se enfundó la camiseta de España. "Justo he llegado a casa de la presentación del Madrid, entraba por la puerta, estaba colocando todo para estar tranquilo y me llamaron para sustituir a Juan (Bernat). Espero no sea nada grave y se recupere pronto", deseó.