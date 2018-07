Fran Escribá: "Vamos a ver un equipo que cada partido lo juega como si fuese el último"

Fran Escribá, nuevo técnico del Getafe, destacó la exigencia como una de las claves en su nueva etapa en el club al tiempo que aseguró que buscará que su plantilla desarrolle un buen juego. "No soy consciente de si se ha despertado expectación. La presión, los entrenadores, nos la metemos nosotros mismos todos los días. Somos un cuerpo técnico muy exigente, lo hemos demostrado donde hemos estado y la idea es esa. No se puede crecer si no hay exigencia", indicó.

"Queremos un equipo que sea intenso, que transmita cosas, que juegue bien y que gane. Vamos a ver un equipo que cada partido lo juega como si fuera el último. Es una exigencia y una promesa", comentó.

Para desarrollar ese juego que busca, deberán llegar refuerzos: "He tenido muy buena sintonía con Toni. Estoy participando en todas las conversaciones, en cualquier movimiento de jugadores. Por ahora la relación es muy cómoda y estoy muy de acuerdo en todo. Si queremos jugar bien tenemos que firmar buenos jugadores". "Estamos manejando primeras, segundas y terceras opciones en todas las posiciones donde queremos reforzar. En algunos casos vendrán primeras pero incluso cuando vengan terceras serán ilusionantes", añadió.

Asimismo se mostró dispuesto a colaborar en alguna negociación si fuese necesario: "Toni tiene los contactos y los conocimientos necesarios para hacer ese tipo de gestiones. Siempre he ofrecido a mis directores deportivos la posibilidad de que un entrenador dé el empujón a una negociación. Si el director deportivo necesita alguna llamada para algún jugador, sea del equipo que sea, sabe que me puede utilizar".

Sobre su salida del Elche afirmó que nada tiene que ver con el descenso administrativo: "Comuniqué que quería rescindir el contrato con independencia de la resolución. Deseo y espero que el Elche siga en Primera el año que viene". "El Getafe, como todos los que contactaron, fueron muy respetuosos con los plazos. Sabían que tenía contrato en vigor con el Elche, respetaron eso y cuando hubo una decisión definitiva a partir de ahí a través de mi agente llegaron una serie de cosas", completó.

Escribá confirmó que la pretemporada será parecida a la que ha llevado a cabo la entidad en las últimas campañas e hizo un llamamiento a los seguidores. "Uno no puede crecer si no tiene la afición cerca. Recuerdo aquel primer año en Primera, que el campo presentaba siempre un buen aspecto. Nos encantaría volver a enganchar a la afición y que eso volviese a ocurrir este año", dijo.

Por último declaró que no ve esta nueva experiencia como un trampolín. "No vengo pensando en un siguiente proyecto. Es un contrato de tres años, una muestra de confianza muy grande. Si uno pensara en el futuro firmaría un año pero yo pienso en el presente. Nuestra idea es cumplir los tres años y si al acabar estamos contentos sería una señal buena para poder continuar", comentó.