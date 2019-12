El jugador lamenta la temporada que están haciendo

Se ha filtrado un vídeo del jugador del Deportivo de La Coruña, Peru Nolaskoain, en el que habla de la situación de su equipo. El central deja reflexiones como "no le ganamos ni a la ONCE". Además se lamenta porque "estoy en casa constipado y no puedo ir a emborracharme para olvidar la mierda de temporada que llevamos".