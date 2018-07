Figo retira su candidatura a la FIFA: "El proceso electoral es todo menos una elección"

"Este proceso es un plebiscito de entrega del poder absoluto a un solo hombre, algo que me niego a aguantar", asegura Luis Figo, que critica en un comunicado que no exista "un debate público sobre los programas" y que uno de los candidatos, en referencia velada a Joseph Blatter, "ni siquiera lo presente". "No aguanto un proceso en el que el fútbol no saldrá ganador", concluye.

El portugués Luís Figo anunció su retirada a las elecciones para la presidencia de la FIFA, que se celebran el próximo día 29, alegando que el proceso electoral denotó una grave falta de transparencia democrática. En un comunicado, la candidatura del exfutbolista del Barcelona y del Real Madrid enumeró los motivos que le llevaron a abandonar la carrera electoral y recordó las razones por las que se presentó a este proceso, en el que compite el suizo Joseph Blatter, al frente de la FIFA desde 1998.

"Mi candidatura a la presidencia de la FIFA fue fruto de una decisión individual, después de oír a mucha gente relevante en el universo del fútbol internacional", reflejó Figo. "Reuní los apoyos necesarios para presentar mi candidatura, la formalicé y las reacciones del mundo del fútbol fueron tan grandes -tanto las públicas como las privadas- que tomé aún más consciencia que me mi decisión había sido la correcta", agregó.

Figo desgranó en su comunicado por qué quiso presentarse al desafío de la FIFA: "El universo de un deporte que me dio todo lo que soy y al que quise corresponder ahora, fuera del campo, y que además está sediento de cambio. La FIFA necesita un cambio y creo que de forma urgente". "Guiado por ese deseo, respaldado por apoyos formales y por la impresionante oleada de apoyos de jugadores, exjugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes de fútbol, elaboré y presenté un programa de acción, un manifiesto electoral para la presidencia de la FIFA", añadió.

En su balance de estos meses de candidatura aseguró haberse sentido arropado. "Viajé y conocí a gente extraordinaria, que reconociendo el valor de muchas de las cosas que se hicieron, también se identifica con esta necesidad de cambio, que limpie a la FIFA del sello de organización oscura y tantas veces vista como un espacio de proclive a la corrupción", constató. El legendario jugador luso asumió, no obstante, que hubo situaciones que le avergonzaron. "En estos meses no solo noté esas ganas de cambio que he comentado, también presencié, en varios lugares del planeta, episodios consecutivos que han de avergonzar a quienes aspiran a un fútbol libre, limpio y democrático".

El antiguo jugador puso un ejemplo, en alusión a lo sucedido en el último congreso de la Concacaf. "Vi a presidentes de federación que un día comparaban a los líderes de la FIFA al Diablo y, en el otro, comparaban desde el estrado a estas mismas personas con Jesucristo. Nadie me lo contó. Fui yo mismo que lo presencié", señaló.

Figo prosiguió con las razones que le llevaron a renunciar: "A los candidatos no les permitieron dirigirse a las federaciones durante los congresos, mientras uno de los candidatos hablaba siempre él solo desde lo alto de una tribuna. No existió un único debate público sobre los programas de cada uno". Y se preguntó retóricamente en su alegato: "¿Habrá alguien que vea normal que haya elecciones a una de las más relevantes organizaciones del planeta sin un debate público?. ¿Habrá alguien que vea normal que un candidato ni siquiera presente un programa electoral para el día 29?".

En una clara alusión a Blatter expresó: ¿No debería ser obligatoria la presentación de ese programa para que los presidentes de federaciones sepan lo que votarán?. Sería lo normal, pero el proceso electoral es todo menos una elección". Según Figo, "este proceso es un plebiscito de entrega del poder absoluto a un solo hombre - algo que me niego a aguantar-". "Y es por ese motivo", añadió, que, "después de meditar de forma individual y compartir opiniones con otros dos candidatos en este proceso, entiendo que lo que sucederá el 29 de mayo en Zúrich no es un acto electoral normal. Y no siendo así, no cuentan conmigo".

"Que quede claro que guardo mucho respeto por todo el universo del fútbol mundial, desde África, donde tanto incentivo recibí, a Asia, donde tengo y mantendré grandes relaciones, pasando por Sudamérica, donde una nueva generación gana espacio y por América Central y del Norte, donde tantos fueron silenciados cuando querían hablar", refirió. Incluyó a Oceanía, "cuyo desarrollo debía ser visto de otro modo por todos", y finalmente habló de Europa, "donde sentí espacio para el debate normal y democrático, gracias al impulso del presidente Platini". "A todos agradezco de corazón, porque quiero dejar muy claro que no son ellos la comisión electoral y no son ellos quienes quieren una FIFA cada vez menos fuerte", comentó.

"Yo, por mi parte, continuo comprometido con las ideas que dejo escritas y divulgadas, mantengo mi convicción de participar activamente en una regeneración de la FIFA y estaré disponible para ella siempre que me demuestren que no vivimos en dictadura", añadió.

Luís Figo concluyó su nota con más críticas a la dirección de Blatter: "No tengo miedo de comicios, lo que ocurre es que no pacto ni aguanto un proceso que concluirá el día 29 de mayo y en el que el fútbol no saldrá ganador", arremetió. El portugués finalizó de forma categórica: "La decisión está tomada, no disputaré lo que llaman acto electoral para la Presidencia de la FIFA. Agradezco de todo corazón a todos los que me apoyaron y pido que mantengan el deseo regenerador que puede tardar, pero llegará".

Al Hussein ya es el único rival Blatter

Al igual que Luis Figo, Michael van Praag también ha retirado su candidatura, lo que deja al príncipe jordano Ali Bin Al Hussein como único rival de Joseph Blatter en las elecciones a la presidencia de la FIFA, que se celebrarán el próximo día 29 en Zúrich. En caso de que Al Hussein, presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania y vicepresidente de la FIFA, mantenga su candidatura hasta el final, serán las primeras elecciones en las que Blatter concurrirá con oposición desde las celebradas en Seúl en 2002, antes del Mundial de Corea y Japón.

En aquella ocasión el dirigente suizo obtuvo 139 votos frente a los 56 que respaldaron al camerunés Issa Hayatou, hoy todavía miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, en la primera votación del Congreso que acogió la capital surcoreana. En las posteriores votaciones en 2007 y 2011 Blatter concurrió sin oposición, ya que quien pretendió ser su contrincante en las últimas, el catarí Mohamed Bin Hammam, acabó inhabilitado por intentar comprar votos a su favor.