Fernando Torres anuncia que dejará el Atlético de Madrid a final de temporada

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres anunció hoy en un acto publicitario que esta será su última temporada en el club colchonero y que espera terminar su etapa celebrando un título.

"Aprovechar la oportunidad para decir que esta va a ser mi última temporada en el club, es una decisión que no ha sido sencilla", anunció el delantero madrileño en un acto con uno de los patrocinadores del equipo.

El delantero madrileño cerrará así la segunda temporada de su carrera en el Atlético, que comenzó en enero de 2015, una decisión que aseguró "no ha sido sencilla" pero que ha tomado atendiendo "a la realidad y las circunstancias".

"Sentía la obligación de decirle a toda la afición, que en la calle y los entrenamientos pregunta que si me voy a quedar, me han dado tanto cariño que de alguna manera siento la necesidad de decirlo. No había un buen momento porque siempre tenemos un partido más importante que el anterior", añadió el delantero.

Torres pidió que en el "mes y un poquito" que le queda en el club, la afición le acompañe en estos partidos, y le ayude a finalizar su etapa con un título.

"Quedan muchos partidos en casa y que entre todos lo hagamos lo mejor posible para que al final de temporada lleguemos a un bonito final. Las cosas bonitas tienen un principio y un final, el principio fue hace muchos años y el final queda un mes y pico. Vamos a disfrutar y focalizarnos en lo importante, y ojalá el final sea levantando un título", añadió.

Torres explicó que tiene el compromiso del club de que podía estar en el Atlético hasta que lo decidiera, pero que decidió terminar su etapa en el Atletico "aceptando la realidad".

"Ya veis que el protagonismo que tengo es poco y quizás sea el momento de dejar paso a otros. Tengo ganas y la sensación de que puedo jugar, de que puedo hacerlo bien, que puedo seguir haciéndolo, quizá hoy no lo estoy consiguiendo en el Atlético, es uno de los motivos que me lleva a tomar esta decisión", explicó.

El delantero aseguró que no es una decisión precipitada, y evitó culpar al entorno del club respecto a su decisión, ya que lleva "desde los 17 años expuesto a la crítica" y ha aprendido a "convivir con ella".

"No es un día de reproches, lo que trato es de tener la deferencia con la afición de explicarle lo que siento. Siempre he expresado mis sentimientos con transparencia y necesitaba decírselo a la gente, sé lo que significo para ellos y ellos para mí y es una manera de expresarlo con ellos. Ahora solo quiero disfrutar", dijo.

El delantero confirmó que no se trata de una retirada del fútbol, sino que "por supuesto" seguirá jugando, aunque con esta decisión se trunca su deseo de retirarse en el club rojiblanco.

"Mi idea en mi cabeza era colgar las botas aquí, pero las cosas no siempre salen como uno espera, no quería hacerlo de esta manera porque me siento con fuerzas, físico y quiero seguir jugando. No sé si dos, tres, cinco, quiero seguir jugando porque me encuentro muy bien y espero hacerlo en otro sitio", aseguró.

Fernando Torres aseguró que su relación con el entrenador argentino Diego Pablo Simeone es "normal, ni buena ni mala" sino "profesional".

"Siempre he dicho que no voy a participar una división Simeone-Torres porque no tiene sentido y divide. En el Atlético hemos conseguido objetivos cuando hemos estado juntos, somos poquitos y no puede haber fisuras, lo que se hable para crear fisuras es perjudicial para el equipo. Las cosas que hablo con él las hablo de puertas para adentro y no con los medios, no es mi estilo y no lo ha sido nunca", explicó.