Roberto Martínez: "Esto nos da más fortaleza que ganar por dos o tres goles"

"Cuando Eslovenia mantuvo su portería a cero después de 90 minutos, nos costó mantener la concentración y el enfoque. Vimos un equipo lleno de orgullo, de fuerza y lo intentamos todo. Merecimos ganar, pero este tipo de partidos ocurren. Estamos en cuartos y creo que los aficionados tienen una noche para celebrarlo", afirmó tras ganar el encuentro en el Frankfurt Arena.

El seleccionador de Portugal destacó que estaba "extremadamente orgulloso" de haberse clasificado para cuartos, ya que en este partido su equipo comenzó "un nuevo torneo", al demostrar que saben cómo sufrir y navegar en la tormenta. "Ayer dijimos que el torneo ahora tiene detalles diferentes, se puede ganar en los penaltis, se pueden crear momentos de calidad individual, pero el equipo ha jugado muy bien. Hemos trabajado muy bien. La energía, la fuerza y la pasión que hay en el vestuario para ganar un partido así es increíble", continuó.

Sobre la actuación del guardameta Diogo Costa, que paró tres penas máximas en la tanda de penaltis, Martínez afirmó que era el secreto de Portugal. "Es el secreto más escondido del fútbol europeo. Hoy ha aparecido a otro nivel, ha estado increíble en el uno contra uno, y luego ha tenido la concentración y la calidad para hacer tres paradas consecutivas en la tanda de penaltis. Tenemos que estar muy orgullosos de él", afirmó.

En el caso de Cristiano Ronaldo, aseguró que tras fallar un lanzamiento desde los once metros durante el encuentro, tenía claro que era él quien debía tirar el primero de la tanda de penaltis y así guiar al equipo hacia la victoria. "Fue una victoria de unidad, del vestuario y Cristiano es nuestro capitán y demostró que en la vida y en el fútbol hay momentos difíciles y no podemos rendirnos, hay que seguir adelante y fue una demostración de lo que hay que hacer cuando las cosas no van bien", continuó.

Tras eliminar a Eslovenia, Portugal se medirá el próximo viernes en cuartos de final a Francia, sobre la que Martínez alabó no solo su buena defensa, sino también su ataque. "Queremos estar aquí. Estamos concentrados en Francia. Este es un equipo histórico para Portugal y para la selección de 2016 siempre será un momento clave (...) Y tres días son suficientes", dijo sobre la preparación para el próximo partido.