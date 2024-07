De la Fuente: "Tenemos el mejor equipo y vamos a pelear por el título"

LEER MÁS España golea a Georgia y se cita con Alemania en cuartos

La victoria ante Georgia, sufrida en el inicio por el inesperado gol, no trastoca las ideas del seleccionador, que tiene la idea de ir a por el torneo. "Hemos sufrido por la incertidumbre del resultado, no por las ocasiones que no generaban. No han tirado entre los 3 palos. Era la incertidumbre lo que generaba nerviosismo. Era un partido de 8-1 que hemos controlado absolutamente, con fases de juego muy brillantes y ante un rival que es bueno, que defiende bien y sale bien a la contra, por poner en valor la victoria", analizó en rueda de prensa.

"El fútbol es así. No se pueden controlar los partidos siempre y los rivales juegan bien. Lo importante es mantener la entereza. Hemos sabido jugar con calma salvo en los momentos tras el impacto del gol. Absolutamente dominado el partido desde la tranquilidad y el dominio consciente. Estas situaciones nos hacen mejores. Nos viene bien como enseñanza, pero estamos preparados para todo", añadió.

Elogió también el partido de Georgia, a la que considera una de las mejores en transiciones: "Georgia es uno de los mejores equipos del mundo en las transiciones. Hasta que recuperas el control de la situación... ha habido que trabajar y picar piedra, no iba a ser un paso militar".

Alemania será el rival en cuartos: "Todos los equipos tienen defectos. Alemania tiene grandísimas individualidades y como equipo funciona bien: disciplinados, maquinaria alemana. En frente tienen un equipo muy parecido, con mucha hambre, con mucha ambición. Será un partido muy igualado en el que los detalles determinarán la balanza .Este equipo rema contracorriente. Ahora cada partido es más difícil y contra Alemania podría ser una final. Tenemos que dar nuestra mejor versión. Tenemos el mejor equipo, los mejores jugadores y vamos a pelar por ellos (título)", comentó.

El seleccionador se deshizo en halagos a Rodri, MVP y autor del primer gol. "Somos unos privilegiados teniendo los jugadores que tenemos. Rodri es el eje en el centro del campo. Además de que interpreta muy bien, transmite a los compañeros lo que queremos decir. Lo de tirar más desde lejos ss una máxima que vemos en todos los partidos, es un equipo que termina las jugadas. Eso te das mas posibilidades de materializar. No siempre es así. Pero el fútbol es insistir e insistir. Estamos convencidos de que este es el camino. En esa línea se puede pelear por algo importante", insistió.

El gol llegó al ocaso del primer tiempo: "Teníamos el control absoluto y en un contraataque nos hemos metido gol. Quitando esos 5 minutos de nerviosismo hemos recuperado la calma, el estilo... en el descanso hemos hablado de la tranquilidad, de no dejarnos llevar por la ansiedad", desveló. Además, ponderó el partido de Lamine Yamal: "Hay que mantener los pies en el suelo. Ha hecho un gran partido, pero estoy seguro de que lo va a hacer mejor. Le ha faltado en determinados momentos más pausa en el 1 contra 1. Con tanta seguridad le gusta encarar y necesitaba algo más de tranquilidad. Hoy le servirá de mucho aprendizaje".