De la Fuente: "Nos jugamos mucho prestigio"

"Nos jugamos muchísimo, mucho prestigio y reconocimiento, seguir mejorando. Vamos a plantear el partido como los anteriores, como si fuera el último. Es la mejor manera de acometer cualquier tipo de encuentro. Con un plan de juego que van a participar los que consideramos que son los mejores, pensando únicamente en ganar porque queremos ganar todos los partidos", dijo explicando su idea de partido ante Albania.

No detalló De la Fuente si realizará rotaciones masivas pero sí mostró confianza en cada uno de los nuevos jugadores que entren al equipo titular. "Pensamos en alinear mañana a los jugadores que mejor están para el plan de juego de este partido. A posteriori se dirá que han descansado algunos, pero esto es una competición de siete partidos si dios quiere y queremos que jueguen los que mejor están para ganar", aseguró.

"Al hilo del cambio de estilo, nosotros siempre intentamos ser dominadores del juego con la posesión pero tenemos otros registros que son muy verticales por las condiciones de los futbolistas. De 17 partidos dirigidos en 15 hemos tenido más posesión pero los tiempos han cambiado y el porcentaje de victorias a mayor posesión ha disminuido muchísimo. Y te hace grande tener dos registros diferentes", defendió.

Pese al problema muscular que impedirá de nuevo a Nacho Fernández jugar ante Albania, tras perderse el duelo ante Italia, De la Fuente defendió que no sufre ningún problema en el centro de la zaga y no piensa en improvisar con ningún jugador para dar descanso a Robin Le Norman o Aymeric Laporte. "Sólo hemos tenido el inconveniente de Nacho, los demás están en perfectas condiciones. Habíamos doblado casi todas las posiciones e incorporado jugadores versátiles que pueden ocupar diferentes posiciones. Ese puesto lo tenemos muy bien cubierto con jugadores específicos y hay algún jugador que puede jugar ahí. No soy de inventos, solo en emergencias. Si puedo utilizo siempre jugadores específicos para cada puesto", dijo.