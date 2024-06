Los 10 jugadores más valiosos de la Eurocopa: dos futbolistas del Real Madrid son TOP1

Dos franceses, cinco ingleses, dos alemanes y un español. Hace algunos lustros, este arranque bien podría ser algún tipo de chiste o broma (cuya gracia sería bastante subjetiva), ahora es simplemente la nacionalidad de los 10 jugadores más valiosos de la Eurocopa que, desde el 14 de junio y hasta el 14 de julio, se disputa en Alemania.

Y es que si reducimos al fútbol a lo puramente económico, este tipo de torneos internacionales son el escaparate perfecto para aquellos clubes que necesitan vender, para que alguno de sus jugadores cuaje una buena Eurocopa y el precio ascienda algún que otro millón. Porque a estos niveles, solo se puede hablar en millones. También es idóneo para esas jóvenes promesas que buscan el contrato de su carrera.

O, simplemente, también puede servir para ascender en el ranking de los futbolistas que más valor tienen de todo el globo. Porque, también en estos niveles, al ego hay ocasiones en las que es necesario alimentarlo. La pregunta, entonces, se antoja necesaria: ¿quiénes son esos futbolistas que aparecen en la primera página de Transfermarkt?

Kylian Mbappé

Solo alguien que quisiera perder una apuesta, no colocaría a la estrella de Francia en primera posición. Mbappé es, actualmente, el jugador más valioso de la Eurocopa... y bueno, del mundo. Y quizás, por eso, ha protagonizado el fichaje más longevo de la historia del fútbol: siete años después, ya ha cambiado la camiseta del PSG por la del Real Madrid.

Ahora que viste de blanco, y con permiso -más que justificado- para el PSG, la Champions League parece más fácil. Si bien es cierto que en fútbol no hay nada escrito. Verle ganar más de un balón de oro en la próxima década, no suena para nada descabellado. ¿Su valor? Nada menos que 180 millones de euros. Aunque en el mundo real la cifra sea tremendamente grosera, el francés los vale.

Kylian Mbappé celebrando un gol con la selección francesa | Getty Images

Jude Bellingham

Lo cierto es que si Inglaterra gana la Eurocopa, será difícil que Bellingham no levante su primer balón de oro, o al menos, que esté entre los tres favoritos. En tan solo un año se ha ganado al Bernabéu, un campo en el que ha caído de pie desde el primer momento. Solo el cansancio y la acumulación de minutos ha impedido que el inglés no gane el pichichi de la Liga (eso y el buen estado de forma de Dovbyk; pero este es otro tema). Pero qué es un premio individual, al lado de una Supercopa de España, del trofeo de la Liga y de la Champions League. Todo en su primer año.

Su valor de mercado antes de fichar por el Real Madrid era de unos 120 millones de euros. Ahora, comparte el primer cajón del podium con Mbappé: 180 millones de euros. Ahí es nada.

Phil Foden

Ya era raro no meter un jugador de la Premier League entre los primeros puestos de este ranking. Phil Foden se lleva el honor de ser el primero. Es un fijo tanto para Guardiola en el Manchester City, como para Southgate en la selección. Si no fuera tan difícil 'robar' un jugador a los citizen, seguramente a Foden no le faltarían pretendientes.

Aunque también, quizás, tiene algo que ver su valor de mercado: 150 millones.

Bukayo Saka

Y, siguiendo con el reinado de la Premier League... parte de la culpa de que el Arsenal haya peleado hasta la última jornada por el trofeo de la Premier League, ha sido por Bukayo Saka. El extremo británico ejemplifica a la perfección lo qué es la evolución óptima de un jugador: 16 goles en la 2023-24; dos más que en la anterior y cinco más que hace dos años.

El gráfico de su valor de mercado se dibuja en perfecta línea ascendente y alcanza ya los 140 millones de euros.

Florian Wirtz

Hablar de Wirtz es hablar del jugador por el que suspira media Europa. Ha sido el eje vertebral del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia. Retener al alemán no será tarea fácil, pues es uno de esos jugadores que podría ser titular en cualquier equipo.

¿El mayor impedimento? Su elevado precio; según transfermarkt: 130 millones de euros. Como dato, hace cuatro años, su valor era de ¡¡10 millones!!

Florian Wirtz celebra un gol ante la Roma en la semifinal de la Europa League | Getty

Rodri

Es el guía del mediocampo del City, la brújula de la selección española y, casi sin exagerar lo más mínimo: el mejor pivote del mundo. Es el único español del TOP10 y no es para menos.

El valor de mercado de Rodri es de 120 millones de euros, pero hay quien podría decir que casi sale barato: encontrar un medio defensivo, con capacidad para sacar el balón jugando, llegador desde la segunda línea, con capacidad de gol y lectura de juego, se cotiza al alza. Rodri cumple todas esas funciones. España no podría haber encontrado un recambio mejor para Sergio Busquets.

Rodri durante el España - Italia | Getty

Jamal Musiala

Si hay una excusa para ver jugar a Alemania en esta Eurocopa esa es Jamal Musiala. Ser uno de los referentes de una selección como la germana, que tiene a Kroos o Gündogan entre sus filas, son palabras mayores y el mediocentro de tan solo 21 años ejerce esa función sin miedo alguno.

Si cumple con todos los pronósticos, que no son pocos, sus actuales 120 millones quedarán en una anécdota.

Declan Rice

Antes hemos hablado de Saka. Bien, pues el Arsenal tampoco habría sido el Arsenal de este año sin Declan Rice. Si Harry encontró a Sally, Arteta encontró a Rice... y viceversa. Es el mejor ejemplo cuando un entrenador hace mejor a un jugador... y cuando un jugador hace mejor a un entrenador. La guinda del pastel hubiera sido el trofeo de la Premier, pero si el fútbol es justo, se la devolverá a Rice. ¿Su valor? 120 millones.

Camavinga

No ha llegado ni al mejor momento de su carrera, ni ha alcanzado la madurez futbolística, pero juega como si ambas cosas se hubieran cumplido. Camavinga está llamado a ser el referente en el mediocentro del Real Madrid y de la selección francesa, posiblemente dos de los planteles más temidos del mundo. Como bonus track, es el jugador ideal para cualquier entrenador: ha jugado de lateral, de defensa y en el medio campo. Y aunque las dos primeras no fueran su posición natural, apenas se le han visto las costuras. 100 millones.

Harry Kane

Si hubiera un diccionario de jerga futbolística, 'mala suerte' sería sinónimo de Harry Kane. Y esto más que cruel, son hechos objetivos: es uno de los mejores delanteros del mundo, pero no ha ganado todavía ningún gran título a sus 30 años. Optó por la vía fácil: irse al Bayern de Múnich, que llevaba 11 años ininterrumpidos llevándose con solvencia la Bundesliga para, por fin, ganar algo... pero el Bayer Leverkusen siguió alargando su agonía.

Al menos, se ha llevado el pichichi de la competición alemana. Aunque su valor de mercado ha bajado hasta los 100 millones.