El duro mensaje de Reina tras ser absuelto de estar relacionado con la Camorra: "Los falsos moralistas pueden callarse"

El Tribunal Nacional Federal (TFN) de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) declaró inadmisible la denuncia contra el portero español Pepe Reina, acusado en mayo de relacionarse con gente vinculada a la mafia napolitana, la Camorra.

Junto al meta español fueron señalados también los exfutbolistas Paolo Cannavaro y Salvatore Aronica, entre otros, en el ámbito de una investigación de la Dirección Antimafia de Nápoles, según informó la FIGC en un comunicado oficial.

La respuesta del portero

El portero madrileño estaba acusado de haber mantenido amistad con Gabriele Esposito, ya condenado por delitos de criminalidad organizada, y sus dos hermanos, Francesco y Giuseppe, propietarios de una agencia de apuestas Eurobet.

Dicha relación, según los acusadores, consistía en "vacaciones e intercambio de cortesía", la disponibilidad del uso de automóviles de gran cilindrada propiedad de Gabriele Esposito y acceso al área restringida del estadio San Paolo durante los partidos. La Dirección Antimafia investigó además algunas cenas y fiestas nocturnas en las que participó Reina junto a los hermanos Esposito.

Las acusaciones, que se basaban en una investigación de la Dirección Antimafia de Nápoles, ante la cual Reina compareció el pasado 22 de mayo para dar su versiones, involucraban además a los directivos del Nápoles Giovanni Paolo De Matteis, Luigi Cassano y Alessandro Formisamo.

Ed adesso che è “passato” tutto,vorrei ringraziare quelli che sono stati vicini,la gente che davvero mi conosce non avevate dubbi..GRAZIE a tutti voi famiglia ed amici!! I finti moralisti possono zittire pure..Ora pace!C’è una grande sfida per me i prossimi 3 anni.Sarò pronto! pic.twitter.com/ODuVFwT3DJ