Diego Costa: "He llegado hasta aquí gracias a mi forma de jugar y no voy a cambiar por lo que piensen"

Diego Costa, que el pasado fin de semana volvió a los terrenos de juego después de cumplir su sanción de tres partidos, ha afirmado que no va a cambiar su forma de jugar "por lo que piensen algunos". "He llegado donde estoy gracias a mi estilo de juego. No voy a cambiarlo por lo que la gente piense", dijo Costa a la cadena británica BBC.

"El fútbol ha tenido siempre un lado pasional y agresivo, en el que los futbolistas lo dan todo. La gente tiene que acostumbrarse", expuso el internacional español, de 27 años. Costa, que llegó hace dos temporadas al conjunto del suroeste de Londres procedente del Atlético de Madrid, ha sido duramente criticado por entrenadores, aficionados y medios de comunicación por su estilo de juego agresivo en el terreno de juego.

El delantero de Lagarto fue recientemente sancionado con tres partidos de suspensión tras un rifirrafe con el defensa francés Laurent Koscielny, en el derbi de Londres ante el Arsenal (2-0). "Hay gente que piensa que el fútbol es como el teatro y que todos tienen que interpretar al buen tipo. Pero uno se transforma cuando salta al terreno de juego, no eres la misma persona dentro que fuera", indicó Costa. "Cuando estoy ahí fuera lucho por mi equipo y lo hago lo mejor que puedo. Después, con el partido ya finalizado, tengo mi familia y mis amigos. Salgo y me divierto, como cualquier persona normal. Pero dentro del campo no intenten ponerme alas, no soy ningún ángel", subrayó.

El delantero, pieza clave para el equipo dirigido por José Mourinho, anotó 20 goles en la temporada 2014/2015, pero solo ha visto portería en tres ocasiones en esta campaña. Costa cree que los árbitros en la Premier League le protegen menos que en España, pero afirmó que su "trabajo" es adaptarse "a la cultura y al estilo de juego y no protestar". "Recibo faltas que en España serían sancionadas con tarjeta amarilla o roja. Pero aquí se ven como parte del juego. Los dos países son diferentes en ese aspecto, pero no voy a protestar", expuso.

"Mi trabajo es adaptarme a la cultura y al estilo de juego de Inglaterra y no protestar", sostuvo. El Chelsea, vigente campeón de la Premier League, es duodécimo en la tabla, a diez puntos del líder, el Manchester City, después de un irregular comienzo de temporada, en el que ha sumado cuatro derrotas en los nueve encuentros disputados.

"Las cosas no nos están saliendo como nos gustaría, pero no se debe al vestuario. El ambiente es genial. En el año que llevo aquí no ha habido ni una sola discusión", aseguró el hispano-brasileño. El exfutbolista del Atlético elogió también a su entrenador, el portugués José Mourinho, un técnico "muy inteligente" que tiene "una gran afinidad con todos sus jugadores".

"Antes de que comenzara la temporada nos alertó sobre nuestra mentalidad. Es un entrenador muy inteligente, vio la situación en la que nos metimos antes incluso de que ocurriera", declaró. "Lo que más me ha sorprendido de Mourinho es la afinidad que tiene con sus jugadores. Todos hablan de su imagen en el banquillo, de lo serio y arrogante que es, pero es de verdad una persona muy cercana con los futbolistas en el vestuario", subrayó Costa.