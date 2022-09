El derbi pone a prueba la racha de victorias del Real Madrid

El derby madrileño en el Metropolitano es el partido más destacado de la sexta jornada de Liga. El Real Madrid defiende un liderato que acecha el Barcelona mientras el Betis quiere seguir con paso firme y confirmar sus buenas sensaciones.

Máxima rivalidad

El duelo de la máxima rivalidad llega pronto, pero pese a ello tiene en esta ocasión una importancia relevante, al contrario que el celebrado en la trigésima quinta jornada del pasado curso, cuando el equipo del argentino Diego Pablo Simeone ganó por primera vez este encuentro en su moderno estadio con un conjunto del italiano Carlo Ancelotti que ya se había hecho con el título. Para el Atlético, que ha dejado entrever numerosas dudas en estos comienzos de temporada y que llega tras una derrota en Leverkusen ante el Bayer en la Champions, el triunfo es clave debido al déficit de cinco puntos que tiene respecto al Real Madrid, y para este también es muy importante para defender el mando de la liga y para reconfirmar su magnífico inicio de campaña.

Sin Benzema

El francés Karim Benzema está prácticamente descartado. Ancelotti lo dijo tras vencer al RB Leipzig. Si se entrena podrá jugar, y si no lo hace seguirá siendo baja. Por el momento el cuadro blanco está sobreviviendo sin el galo con mención especial a las actuaciones de hombres como el uruguayo Fede Valverde y los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo Goes. Habrá que esperar no obstante. El entrenador madridista, que este año sí que está acudiendo de forma más continuada a las rotaciones, modificará parte del equipo que ganó el cuadro alemán por 2-0 en otro partido resuelto en buena parte gracias a Vinicius y Valverde, fundamentales en estos momentos y en plena racha.

Problemas en defensa

Simeone y los suyos tratarán de rearmarse tras caer en Leverkusen, recobrar el ánimo, la confianza y la pegada con la que solventaron el último partido liguero frente al Celta (4-1), pero también necesitan mejorar su juego para acabar con la marcha triunfal del eterno rival. En el bando rojiblanco de nuevo la pregunta se centra en otra figura francesa, Antoine Griezmann, si jugará de inicio o seguirá sometido al reajuste de minutos 'económico'.

Las dudas asaltan al Barcelona

El Barcelona, que camina a dos puntos del Real Madrid, vio frenada su andadura con una derrota en la Champions frente al Bayern después de una primera mitad en la que fue superior y tuvo ocasiones clamorosas como para poner fin a su maleficio de Múnich. Pese a perder, el equipo de Xavi Hernández se conjuró para sacar aprendizaje y confirmar su tendencia al alza. Desde que tropezó ante el Rayo en el Spotify Camp Nou en el partido inaugural, el Barça había enlazado goleada tras goleada. Este sábado tratará de reencontrar dicho rumbo ante el Elche, penúltimo clasificado, tras un pésimo arranque de campaña en el que tan solo ha sumado un punto. Francisco Rodríguez recupera al central y capitán Gonzalo Verdú, pero tiene la duda del mediocampista Omar Mascarell por unas molestias en un tendón de Aquiles para un partido tradicionalmente adverso para el Elche, que nunca ha ganado en el feudo azulgrana y que lleva 47 años sin puntuar allí.

Inesperado duelo de Champions

El Betis del chileno Manuel Pellegrini, tercer clasificado empatado con Osasuna, recibirá en el Benito Villamarín al Girona con la confianza que le dio la victoria ante un rival directo como el Villarreal para corroborar su buen comienzo. Osasuna, por su parte, jugará en su fortín de El Sadar, donde lo ha ganado todo, ante el Getafe, renacido con su victoria frente a la Real Sociedad. Habrá un duelo de 'gladiadores' entre el argentino Chimy Ávila y el turco Enes Unal, los puntales ofensivos de ambos equipos.

El resto de la jornada

El Vilrreal y el Sevilla dirimirán otro choque estelar entre dos candidatos a luchar por acceder a la Champions que han comenzado de forma diferente. Otra vez será un partido especial para Unai Emery, el técnico que llevó al cuadro andaluz a una etapa gloriosa, y una nueva prueba para un Julen Lopetegui en difícil situación, aunque la última jornada consiguió estrenar el casillero de victorias y en Copenhague cuanto menos salvó un punto en la máxima competición europea, que, sin embargo, supo a poco. Gerard Moreno es la baja principal en el equipo villarrealense y el argentino Erik Lamela, expulsado ante el Espanyol, se perderá el choque por sanción.

El Athletic, que se ha encaramado hasta la sexta plaza gracias a sus resultados como visitante, sabe que no debe volver a pinchar en San Mamés, de donde ya ha dejado escapar cinco puntos. Este sábado recibirá al Rayo Vallecano de 'su' Andoni Iraola, un histórico jugador del club vasco, cuyo equipo sacó adelante el anterior partido contra el Valencia para instalarse en la mitad de la tabla.

El conjunto valencianista del italiano Gennaro Gattuso sabe que buena parte de su futuro en la competición pasa por Mestalla, donde solamente ha dejado escapar lo puntos ante el Atlético de Madrid. Recibirá al Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, que recupera a Óscar Rodríguez pero sigue sin poder contar con el delantero portugués Gonçalo Paciencia.

La Real Sociedad recibirá al Espanyol con el objetivo de dedicarle la victoria al nigeriano Sadiq Umar, su fichaje más caro y que se perderá el curso por la grave lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El colista Cádiz, que ni ha ganado ni ha conseguido gol alguno, visitará al Valladolid en la apertura de esta sexta jornada este viernes, y el Mallorca del mexicano Javier Aguirre intentará reencontrarse con la victoria tras dos partidos, al igual que su rival en Son Moix, el Almería.

Programa de la 6ª jornada:

. Viernes 16:

21.00 Valladolid-Cádiz

. Sábado 17:

14.00 Mallorca-Almería

16.15 Barcelona-Elche

18.30 Valencia-Celta

21.00 Athletic-Rayo Vallecano

. Domingo 18:

14.00 Osasuna-Getafe

16.15 Villarreal-Sevilla

18.30 Betis-Girona

18.30 Real Sociedad-Espanyol

21.00 Atlético de Madrid-Real Madrid.