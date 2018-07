Danilo: "Hoy cumplo un sueño de niño y es uno de los días más felices de mi vida"

El jugador brasileño Danilo ya es oficialmente futbolista del Real Madrid. Así ha sido presentado en el palco de honor del Santiago Bernabéu donde se ha mostrado agradecido por el traspaso al club blanco.

Ha sido rotundo en decir que "hoy cumplo un sueño de niño y es uno de los días más felices de mi vida. El jugador brasileño ha prometido que va a dejar todo por el club en el campo, "no se trabajar de otra manera si no es para ganar" ha afirmado.

Posteriormente ha saltado al terreno de juego vestido de corto donde ha lucido el número 23 a su espalda. El brasileño no ha dudado en besar el escudo del Real Madrid plasmado en su camiseta.

En su primera rueda de prensa como jugador blanco ha argumentado que "me gusta que me exijan. Me gusta trabajar mucho. Para mí es fácil hacer lo que pida el entrenador, ya sea a nivel ofensivo o defensivo. No voy a tener ninguna dificultad", ha señalado.

Y ha terminando expresando sus ganas de aumentar el palmarés del Real Madrid, "he venido al mejor club del mundo. Me he emocionado, es el único club que tiene díez Ligas de Campeones. Estoy motivado para aumentar esa cantidad de trofeos" ha explicado.