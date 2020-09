¿Comerse un gusano o hablar de Demi Lovato? La increíble reacción de Neymar

El jugador brasileño del PSG se atrevió a participar en el juego de 'verdad o reto' con Matheus Mazzafera, conocido youtuber y amigo del futbolista.

El juego consistía en contestar 5 comprometidas preguntas. Si elegía no contestar, tenía que comerse un insecto.

El brasileño decidió comer insectos para no hablar de sus amigos Lewis Hamilton o Justin Bieber, pero el momento mas comprometido de esta divertida entrevista llegó cuando el brasileño fue preguntado por Demi Lovato. El brasileño no se lo pensó ni un segundo y decidió comerse un gusano para no hablar de la cantante. Lo hizo, eso sí, con cara de circunstancias.

Neymar no tuvo problema en contestar quien le parecía el peor futbolista. "Camilo Zúñiga, porque me lesionó" contestó entre risas el brasileño.