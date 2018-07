Casillas apoya a Piqué: "Si se pone la camiseta es porque quiere defender a la Selección"

El portero internacional español Iker Casillas ha asegurado este lunes que si Gerard Piqué "se pone la camiseta de España es porque quiere estar con la selección", en referencia a los pitos recibidos el pasado sábado por el defensa catalán durante la victoria ante Eslovaquia (2-0), en la fase clasificatoria para la Eurocopa 2016.

"Todos queremos lo mejor para la selección y si Piqué se pone la camiseta de España es porque quiere estar con la selección. Todos representamos a un país, buscamos el bien común y hacerlo lo mejor posible", reconoció Casillas en la rueda de prensa previa al duelo de España contra Macedonia en la octava jornada del grupo C.

El guardameta también admitió haber hablado con él "varias veces", a tenor de la pitada recibida por la afición del estadio Nuevo Carlos Tartiere. "A nadie le gusta que a un compañero lo piten. Como dije el otro día, esperamos que la gente y todos podamos seguir olvidando este tema y que de alguna manera se llegue a una posible solución", sentenció.

Iker vuelve a sonreír

Asimismo, el ex jugador del Real Madrid se mostró muy satisfecho con el juego que mostraron el pasado fin de semana ante Eslovaquia: "En Oviedo encontramos muy buenas sensaciones. Fieles a nuestro estilo y al juego que nos gusta", comentó el portero, que también reconoció que fue un honor su partido número 100 como capitán del 'La Roja': "Nunca pensé en jugar tantos partidos con la Selección. Lo soñaba de pequeño y lo he cumplido. Es un honor llegar a 100 capitanías".

"Estoy contento, jugar tantos partidos con la selección era impensable y una alegría que tenía desde pequeño. Cada día que pasa me planteo que puede ser el último, en un jugador de fútbol además de las labores técnicas está tu labor en tu equipo. Si las cosas no van bien no cuentas para tu seleccionador", reflexionó.

Tras una vida acudiendo en el Real Madrid, vive su primera convocatoria como futbolista del Oporto. "Son sensaciones diferentes, han sido muchos años en un club y ahora acudo representando a mi nuevo equipo. Estoy feliz por volver a la selección, vamos a intentar conseguir el objetivo de clasificarnos para Francia y estoy agradecido para ayudar en todo lo posible", concluyó.