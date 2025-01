Carvajal: "Estoy como un animal, quiero volver cuanto antes"

“Me encuentro como un animal. Estoy muy bien, la rodilla me está respetando y estoy disfrutando del proceso. Las cosas hay que tomárselas con alegría, ilusión y mucho esfuerzo. Cada día intento levantar la mancuerna con más energía que el día anterior, empezar a correr lo más fuerte posible… Intentando volver cuanto antes”, dijo antes de recoger un premio en la gala la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

Carvajal fue premiado por los seis títulos logrados en 2024 con el Real Madrid (5) y la selección española (1). "2024 fue un año muy exitoso, pero no hice nada diferente. Siempre intento dar todo e irme a la cama siendo mejor persona, mejor marido, mejor padre, mejor hermano...", señaló.

Dani Carvajal también destacó que el francés Kylian Mbappé, compañero suyo en el conjunto blanco, "es un líder" dentro del vestuario y agregó que parece que lleve "cinco años" en la plantilla. "Está haciendo muchísimos goles. Con el grupo se ha adaptado fantásticamente desde el primer día y ojalá que siga marcando goles. Es un líder, claramente. Parece que lleve cinco años con nosotros. De los mejores jugadores del mundo, si no el mejor", dijo tras ser premiado en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), celebrada este lunes en la capital de España. "Si es el mejor del mundo se tiene que ver al final de temporada, porque influyen mucho los éxitos colectivos", completó.

Además, Carvajal aseveró que "no" tiene "ninguna duda" sobre que volverá a su mejor nivel tras la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de octubre. "La recuperación va muy bien. Estoy en plazos excelentes de recuperación y sin mucho contratiempo, que es lo importante. Y por mí que no quede para llegar al Mundial de Clubes", declaró. El lateral indicó que lleva "mal" el hecho de no jugar, pero que intenta "disfrutar de otras cosas", como "la familia" y disfrutar "de esas pequeñas cosas que cuando estas en activo y tanto partido" no le es posible.

Un Carvajal que defendió a su entrenador, Carlo Ancelotti, de las críticas recibidas durante la temporada. "En este mundo del fútbol pasas del cielo al infierno en una semana con dos derrotas. Al míster nunca hay que enterrarlo, se puede ver en su trayectoria profesional. Con nosotros se ha visto, ha ganado dos ‘Champions’ en tres años con gente dudando muchísimo de él. Es un entrenador fantástico y este año va a conseguir cosas importantes", destacó.