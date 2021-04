Cala niega el insulto racista a Diakhaby: "O se lo ha inventado o lo ha entendido mal"

El jugador del Cádiz Juan Cala ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para contar su versión, tras la polémica con el defensa del Valencia Mouctar Diakhaby, quien le acusó de haberle llamado "negro de mierda".

Cala ha asegurado que "es completamente falso" y sostiene que es un "circo mediático". "Después de ver el vídeo del presidente del Valencia, junto a su jugador al lado, yo lo que espero es que inmediatamente fuera a los juzgados a denunciarme. Porque yo sí voy a denunciar", advierte. El defensa del Cádiz ha insistido en que defenderá su inocencia.

La versión de Cala

El jugador del Cádiz ha asegurado que no hubo ningún insulto racista. "Hay dos opciones: o Diakhaby se lo ha inventado o lo ha entendido mal. El resto es un circo", declara.

Así pues, el del Cádiz sostiene que sus palabras fueron: "Déjame en paz". "Se lo intento explicar en dos ocasiones en el campo. Le cojo la cara y le pido que se tranquilice. Es Paulista diciendo a cámara lo que su compañero le dice que he dicho. Somos jugadores de fútbol y podríamos haberlo aclarado en el campo".

Igualmente, Cala ha seguido justificando la falsedad del insulto: "He convivido con chino, ingleses, sudamericanos, africanos. He estado con Benjamín y Kanouté hace dos años en Guinea una semana de ayuda humanitaria. No hay ningún compañero en mi carrera futbolística que pueda acusarme de esto. Si hay alguno, que salga y lo diga. A ver si hay un solo compañero que me pueda acusar de lo que se me está acusando".

Por otra parte, el jugador fue juzgado por no insistir en su versión cuando los jugadores del Valencia decidieron abandonar el campo. Según ha explicado, se recordó que "tenía tarjeta amarilla y no quería ser expulsado".

Además, no se acercó a hablar con Diakhaby, quien no volvió al terreno de juego, a diferencia de sus compañeros. "No fui a hablar con él porque no me habrían dejado. Me gustaría haber estado con él en un vestuario para aclarar todo", cuenta.

"Nunca, nunca he dicho 'eres un negro de mierda', y eso está bastante claro. Estamos en un fútbol sin público, hay 20, 25 cámaras, no sé cuántos micrófonos, muchos jugadores, el cuerpo arbitral. Cuando él presuntamente recibe el insulto, hay 7 u 8 jugadores alrededor. Y nadie se da cuenta. Déjame dudarlo", manifiesta.

La versión de Diakhaby

Momentos antes de la rueda de prensa, el jugador del Valencia Mouctar Diakhaby ha publicado en sus redes sociales un vídeo contando con detalles su versión de los hechos. "Hoy estaba más tranquilo y quiero hablar", ha comenzado.

"En Cádiz el domingo hay una jugada donde un jugador me insulta. Las palabras son 'negro de mierda'. El jugador me dice eso y es intolerable. Todos habéis visto mis reacciones. No puede pasar en la vida normal ni en el fútbol, que es un deporte de respeto", denuncia Diakhaby.

Además, el defensa del conjunto ché ha contado algunos aspectos desconocidos hasta el momento: "Mis compañeros y yo decidimos irnos al vestuario, que fue una buena decisión y luego nos pidió un jugador de ellos a uno nuestro que si Cala se excusaba, volveríamos al campo. Yo y mis compañeros le dijimos que no. Las cosas no son así. No puedes hacer algo y pasar así por una excusa".

"Espero que LaLiga haga cosas, soluciones y encuentre pruebas para que todo se aclare", finaliza.

El Valencia no se cree la versión de Cala

Tras la rueda de prensa de Juan Cala, el Valencia ha publicado un comunicado, en el que aseguran no creer las palabras del jugador del Cádiz.

"El Valencia CF cree totalmente en su futbolista y le reitera su pleno apoyo. Tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa de este martes, día 6 de abril, el Club, su presidente Anil Murthy y su jugador Mouctar Diakhaby mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol. El Valencia CF no va a parar de pelear por la mejora de la normativa y la lucha contra el racismo en el fútbol y en la sociedad", indican.

Asimismo, lamentan la oportunidad perdida de Juan Cala de "aceptar ese error y pedir disculpas al afectado". "En lugar de eso, ha atacado al propio jugador y a otros miembros del Valencia", sostienen.