Del Bosque: "Me gustaría ganar fácil pero Bielorrusia tiene un buen equipo"

Vicente del Bosque no quiere confianza alguna ante Bielorrusia. España se juega buena parte de sus opciones de clasificación para la Eurocopa 2016 de Francia ante los bielorrusos y, a pesar de las más que posibles diferencias de calidad entre un combinado y otro, el salmantino avisa sobre los peligros que tiene el rival.

El técnico no cree que sea tarea sencilla: "Me gustaría ganar fácil pero creo que Bielorrusia tiene un buen equipo, con capacidad y recursos para hacernos daño. Como conjunto tienen buen equipo, ante Rusia iban ganando 1-2 a la hora de partido. Hay que prepararse para la dificultad. Cuanto tienen que atacar lo hacen con recusos, con dos extremos rápidos y un delantero poderoso. No va a ser un partido fácil, pero tenemos suerte de que el campo está en muy buenas condiciones y eso nos favorece".

Además, dejó caer que Pedro será titular: "Ha sido un hombre muy eficaz con nosotros que siempre ha cumplido bien, es de los mayores goleadores que tenemos y confiamos mucho en él. seguramente vaya a jugar".

Sobre Cesc eso sí dejó bastantes dudas: "Vamos a hacer el equipo que creamos mejor para esta ocasión. Tenemos muchas alternativas, todos los que se queden sin jugar van a generar dudas y estar a disgusto y los que jueguen estarán felices. De 96 partidos de Cesc algo tendremos en el haber. Tiene una sigularidad, que es un goleador para ser un centrocampista al uso".