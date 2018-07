Del Bosque: "El Gobierno no ha andado muy listo al retrasar el final de Liga"

El seleccionador español no ve bien que el final se retrase hasta el fin de semana del 21 y 22 de mayo, porque cree que afectará a la preparación de España para la Eurocopa de Francia. "Tengo que decir que el Gobierno no ha andado muy listo porque para nosotros una semana, si nos clasificamos para la Eurocopa, es muy importante", aseguró Vicente Del Bosque sobre la decisión del CSD de ratificar el calendario de la Liga.

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, fue crítico con la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de ratificar el calendario propuesto por la Liga y que retrasa una semana el final de la Liga BBVA, lo que considera que podría afectar a la preparación del equipo nacional para la Eurocopa de Francia.

La Liga de Fútbol Profesional impugnó el calendario que presentó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Asamblea del pasado mes de julio y el CSD le dio la razón, por lo que, entre otras cosas, el campeonato no acabaría el fin de semana del 14-15 de mayo sino el del 21-22, con el torneo continental empezando el 10 de junio.

"Escasos de tiempo" para la Eurocopa

"No me gustaría entrar mucho en este tema, pero tengo que decir que el Gobierno no ha andado muy listo porque para nosotros una semana, si nos clasificamos para la Eurocopa, es muy importante", aseguró Del Bosque en el programa 'El Partido de las 12' de la cadena COPE.

El técnico salmantino recordó la importancia de tener tiempo para lo que sería la defensa del título. "Si llegamos el 22 y luego hay unos días de vacaciones, andaremos escasos de tiempo. Me hubiera gustado que la selección fuese más protegida", sentenció.