Beto sufre esguince de rodilla

El portero portugués del Sevilla FC sufre un esguince en la rodilla derecha y estará entre cuatro y seis semanas de baja. La lesión se ocasionó en el último partido frente al Levante, pero no le impidió acabar el encuentro. Las pruebas realizadas por el cuerpo médico han confirmado la dolencia. Unai Emery no podrá contar con el guardameta para los próximos encuentros, contando con el más inmediato, en Champions League frente al Borussia Mönchengladbach alemán, donde el equipo deberá lavar su imagen con una victoria ante su afición.

El portero portugués del Sevilla Antonio Alberto Bastos 'Beto' estará de baja "entre cuatro y seis semanas" al sufrir un "esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha", según ha informado este domingo el cuerpo médico del club hispalense.

Beto, que ha sido titular en los cuatro partidos oficiales jugados por su equipo en esta temporada, la Supercopa de Europa y los tres de la Liga, se lesionó en el tramo final del encuentro del pasado viernes en el campo del Levante, en la disputa de un balón aéreo, aunque el internacional luso pudo acabar el choque. En la vuelta a los entrenamientos de los sevillistas para empezar a preparar su primer partido en la fase de grupos de la Liga de Campeones, este martes en casa contra el Borussia Mönchengladbach alemán, Beto fue sometido a diversas pruebas médicas que revelaron que sufre un esguince en dicha rodilla, según informó el Sevilla. Ante la baja del portugués, el joven canterano Sergio Rico volverá a defender la portería del conjunto andaluz en los próximos partidos, como ya hizo durante gran parte de la pasada campaña tras otra lesión de Beto y con un buen rendimiento, lo que le ha llevado a ser convocado para la selección española por Vicente del Bosque.

Por otro lado, el extremo francés Gaël Kakuta no se entrenó este domingo con la plantilla tras el cólico renal que le obligó a retirarse en la primera parte del encuentro del viernes en el que el Sevilla empató a uno en el campo del Levante. No obstante, Kakuta ha asegurado en las redes sociales que este lunes espera volver a ejercitarse sin problemas con el grupo. "Hoy me siento mucho mejor. Mañana espero poder volver a entrenar con mis compañeros. La Champions nos espera", ha recalcado el galo.