Benzema no perdona a Valbuena y le contesta: "¡Guarda tu mano!"

ESCÁNDALO SEXUAL EN 2015

"Si me cruzase con él en un campo de fútbol no tendría ningún problema en darle la mano" aseguró Valbuena al ser preguntado por su relación con Karim Benzema. El delantero del Real Madrid quiso contestarle a través de Instagram, demostrando que aún no le ha perdonado por lo ocurrido en 2015.