Benzema: "A los grandes jugadores siempre se nos critica, vendemos periódicos"

Benzema concedió una entrevista a Vanity Fair, en la que habló de su relación con Florentino : "Después de pasar un día en la cárcel, Florentino me esperó en Valdebebas y me dio todo su cariño. Es un sueño encontrarme con un hombre como él". Sobre su famosa imagen no cantando el himno francés: "La Marsellesa llamar a hacer la guerra, eso no me gusta".

Karim Benzema concedió una entrevista en Vanity Fair, en la que habló de cosas más personales, como su relación con Florentino Pérez, o de la actualidad deportiva. Y uno de los temas más actuales son las últimas críticas hacia su capacidad goleadora: "Yo juego para ayudar a mis compañeros. Lo que no me gusta es que me ataquen cuando juego bien, aunque no marque. Juego para esa gente que valora lo que hago en el campo".

"A los grandes siempre se nos critica"

Sobre los aficionados que pitan, el francés dijo que "los que van a pitar, pitan. No voy a cambiarlos. A los grandes jugadores siempre se nos critica, vendemos periódicos. Si hago un partido malo no necesito leer la prensa para saberlo".

Cuando se le preguntó por el ataque formado por la BBC, respondió que "ahora parece que somos malos...".

El francés también afirmó que en el vestuario todos son "amigos", pero "amigos de trabajo": "No puedo decir que salgamos a cenar juntos". Además, Benzema también cree que tiene el "trabajo y talento" para seguir en el Madrid. "A los 23 años me di cuenta de que si no me disciplinaba tendría que volver a Francia".

Su relación con Florentino

Benzema también habló de su relación "familiar" con Florentino Pérez: "Fue un sueño encontrarme con un hombre como él. Tranquilo y muy simpático. Me preguntó si quería jugar en el Madrid y le dije que sí, le di mi palabra y ya está. Está conmigo en los momentos buenos y malos".

"Sé que es mi presidente, pero es como de la familia. Cuando pasó lo de Valbuena, después de estar un día en la cárcel, volví a Madrid muy triste. Florentino me esperó en Valdebebas y me dio todo su cariño".

"La Marsellesa llama a hacer la guerra"

Además, el delantero francés fue preguntado sobre una vuelta a la selección francesa que cada vez ve más lejos: "No tengo que hacer nada para volver. Ya tengo 30 años, dos hijos y estoy tranquilo aquí. Si me necesitan saben dónde estoy". Sobre su famosa imagen no cantando la Marsellesa, afirmó que "si escuchamos bien, la Marsellesa llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta". "Juego con los 'Bleus' por motivos deportivos, pero mi país es Argelia" concluyó el delantero.