Benítez: "Ramos seguirá siendo del Real Madrid al cien por cien"

Rafael Benítez, entrenador del Real Madrid, dijo este jueves en rueda de prensa que su jugador Cristiano Ronaldo es "el mejor del mundo" una semana después de no afirmar lo mismo tras ser preguntado al respecto durante la concentración del conjunto blanco en Australia

Cristiano Ronaldo, el mejor del mundo

El técnico blanco quiso zanjar cualquier polémica con su estrella y fue claro cuando fue inquirido sobre la figura más importante de su equipo. Para Benítez, parece no haber duda sobre la calidad del jugador portugués.

"Trabajando con él estos días te das cuenta de lo competitivo que es y por eso es el mejor jugador del mundo. Ya lo ha demostrado y a mí me lo está demostrando. Me gustaría que todos tuvieran esas ganas de competir y de ganar. Estoy encantado con él", indicó. "Mi relación con él es como con los otros jugadores. Hablo mucho con todos. Hay gente que dice si esto o lo otro, pero ya te aseguro yo que no. La relación es de absoluta normalidad", agregó.

También habló sobre las imágenes emitidas de la sesión de entrenamiento de este miércoles, en las que se vio a Cristiano Ronaldo contrariado con una decisión de Benítez tras la que el luso, enfadado, le dijo que siempre pitaba en contra de los futbolistas portugueses del equipo. "Los entrenamientos son normales y los diálogos también. Ser competitivo es una virtud, no un defecto. Siempre trato de potenciar a los jugadores que tengo en la plantilla y trabajando con él entiendes los trofeos que tiene y porqué es el mejor del mundo", apuntó.

Sergio Ramos se queda al cien por cien

Sobre la permanencia en el club blanco de Sergio Ramos, también fue contundente y expresó sus deseos de que el central del Real Madrid siga en su equipo: "Para mí y para el club está claro que Ramos seguirá siendo jugador del Real Madrid al cien por cien", destacó.

"Ramos es un jugador clave para nosotros. Espero y deseo verle aquí al principio de la temporada porque creo que será crucial para nosotros. Tengo respeto por Van Gaal, pero lo importante es que siga aquí", agregó.

Pretemporada con intensidad

También tuvo palabras para el croata Luka Modric, de quien dijo que no quiere cambiar mucho su forma de juego y que quiere darle "libertad" en la fase ofensiva para que "desarrolle su juego" y que "eche una mano" en el aspecto defensivo.

Respecto al partido que disputará mañana ante el Manchester City inglés indicó que tiene claro que en estos momentos el Real Madrid se encuentra en un momento de preparación para la temporada y que, aún así, jugará un equipo "lo suficientemente bueno para ganar".

"Pero con la idea de prepararnos para los partidos de verdad. El equipo será bueno pero no puedo garantizar si en el once inicial de este equipo habrá seis, siete u ocho jugadores en el primer partido de Liga. Estamos en pretemporada", resaltó.

"El equipo está bien. Es pretemporada y estamos haciendo bastante trabajo para aflojar el trabajo durante la temporada porque jugaremos dos partidos a la semana. Queremos que los jugadores lleguen frescos a los partidos", agregó.

Futuros fichajes

Asimismo, se refirió a los posibles refuerzos que pueden llegar al Real Madrid y reconoció que el mercado "está abierto" para posibles incorporaciones. "Pero debemos hacer nuestro trabajo, que es mejorar un grupo que ya de por sí es muy bueno", concluyó.