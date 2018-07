Benítez: "Hay muchas especulaciones, pero todos los jugadores van a quedarse aquí"

Rafael Benítez, entrenador del Real Madrid, afirmó en rueda de prensa, tras ganar 2-0 al Tottenham en un partido amistoso, que pese a las especulaciones sobre posibles salidas de jugadores madridistas, "todos" van a "quedarse" en el club blanco.

Nombres como los del francés Karim Benzema o Sergio Ramos suenan en los medios de comunicación como posibles candidatos a abandonar el club blanco. Sin embargo, Benítez dejó claro que no se irá ninguno: "Como hablé en el caso de Karim, hay muchas especulaciones. No me importan, solo quiero concentrarme y todos van a quedarse aquí", resaltó.

También habló del papel de Gareth Bale, que completó un partido desdibujado alternando las posiciones de media punta y delantero sin mucho éxito. Pese a que marcó un gol al final, no jugó bien. El técnico merengue explicó qué quiere del jugador galés.

"Los de arriba tienen libertad para moverse entre las posiciones. En esa movilidad queremos intentar aprovechar el máximo de los movimientos. Sabe (Bale) lo que tiene que hacer. Hay que conseguir que el equipo mejore a nivel físico y eso significará más precisión".

Sobre Isco Alarcón, autor del pase al colombiano James Rodríguez en el primer gol del Real Madrid, indicó que su estatus, después del gran encuentro que completó, no cambia a mejor porque ya tenía muy buen concepto del malagueño.

"Reafirma lo que ya sabíamos, que es muy buen jugador", apuntó.

Asimismo, explicó que los cambios, entre ellos el del alemán Toni Kroos y el del croata Luka Modric, tienen que ver con el torneo que disputa el Real Madrid en Múnich y en el que jugarán dos encuentros en 24 horas.

"Es imposible de manejar salvo que tengas 22 futbolistas al mismo nivel. Los cambios se hacen para manejar de la mejor manera posible el grupo que tenemos. Kroos será importante porque tiene buena calidad", comentó.

Por último, se mostró satisfecho sobre el nivel defensivo de sus jugadores, aseguró que el Real Madrid está más "solido y compacto" y que el balance es "realmente positivo" pese a que sus futbolistas están jugando "casi sin entrenar".