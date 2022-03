El Barcelona remonta ante el Real Madrid

Sobre el papel las visitantes se presentaban en la cita como claras favoritas a la victoria. Pero en menos de diez minutos ya se habían encargado las blancas de poner patas arriba todos los pronósticos con un tempranero gol de Olga.

El tanto en contra puso en alerta al Barcelona, que hizo un esfuerzo por no descomponerse y comenzó a asomar por el área contraria con mayor recurrencia. Sin embargo, la más clara antes del descanso sería para el cuadro anfitrión. Las madridistas no solo mandaban en el marcador sino que además daban la sensación de ser capaces de hacer más daño.

No hubo mucho tiempo para comprobar si el guion iba a ser el mismo tras el descanso, ya que, en uno de los primeros acercamientos de las de Jonatan Giráldez, se produjo un derribo de Carmona sobre Hansen en el segundo palo. En primera instancia la pena máxima no fue señalada pero corrigió la colegiada su decisión tras consultarla con el VAR. Asumió la responsabilidad Alexia Putellas, no perdonó y equilibró la contienda.

A partir de ese momento, el peso del choque recayó sobre el Barça con la importante aportación de Claudia Pina. La futbolista, que había salido en el intermedio, no perdonó a diez minutos del final, momento en el que cazó un esférico muerto y sentenció por bajo. No terminó ahí el castigo de las catalanas ya que, en la última jugada y con el Real Madrid volcado al ataque, Putellas puso la guinda con clase a una contra. El Camp Nou, con todo el papel ya vendido, dictará sentencia.