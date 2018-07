El Barcelona recibe al Eibar con el liderato de la Liga a la vista

El Barcelona jugará en casa frente al Eibar, un rival que apunta a presentar mucha batalla, pensando en sumar tres puntos para obtener 21, empatar con el Real Madrid y liderar la clasificación.

Los blaugranas sufrieron más de lo esperado ante un Rayo Vallecano que salió valiente al césped del Camp Nou y que se adelantó en el marcador. La gran actuación de Neymar, que firmó su particular 'póker' de goles, fue la clave para superar a un Rayo que cuando se veía 5-1 abajo no se rindió y logró poner el 5-2 final.

Así, pese al resultado, el Barça haría bien de no confiarse y tomar nota de los errores defensivos que están apareciendo a lo largo de lo que va de temporada. El Eibar no es un Rayo en el sentido de que no intentará luchar por la posesión del balón, pero sí es parecido en cuanto a que no saldrá a acularse atrás sino a intentar combatir, en la medida de lo posible, de tú a tú con el Barça.

Llegan animados por la séptima posición que ocupan en la tabla, y por la buena racha que están firmando en este inicio de Liga. Ya les pasó el año pasado, y finalmente acabaron en la zona roja para salvarse en los despachos por el descenso administrativo del Elche. Y no quieren que suceda lo mismo esta temporada, con más experiencia y un equipo renovado pensado para no pasar tanto apuros.

Los blaugranas, en su segundo partido consecutivo en casa, no quieren aflojar y pese a las bajas que acumula el equipo de Luis Enrique la intención y casi obligación no es otra que ganar. Están igualados al frente de la tabla con el Celta de Vigo y el Real Madrid, que juegan entre ellos en Balaídos, por lo que es una ocasión única de luchar por el liderato y, cuanto menos, seguir ahí arriba.

Puede que la sorpresa positiva para Luis Enrique llegue por vía de Andrés Iniesta. El centrocampista manchego ya entrena con el grupo, pese a no tener el alta médica todavía, y podría estar a punto para volver a un necesitado centro del campo, donde las bajas de Rafinha y de Sergi Roberto, que cayó esta semana en Borisov, merman el potencial creativo.

La victoria ante el BATE (0-2) en la Liga de Campeones alarga el buen momento del equipo, pero dejó la lesión de Sergi Roberto que, pese a que estará como mucho unos 10 días fuera, no podrá jugar ante el Eibar. Vuelva o no Iniesta a tiempo, quien podría necesitar un descanso es Sergio Busquets, quien todavía no ha podido entrar en las rotaciones, y el canterano Gerard Gumbau podría tener minutos tras debutar en la Liga de Campeones.

De nuevo, habrá que ver cuál es la apuesta de Luis Enrique para completar el tridente ofensivo. En Bielorrusia fue Munir El Haddadi el titular, pero Sandro podría tener de nuevo una oportunidad. De momento ninguno de ellos está aprovechando la ausencia por lesión de Leo Messi, quien apura su recuperación. Ante el conjunto 'armero' los dos canteranos vivirán otra reválida, cada vez con más urgencias para ellos en busca del gol.

El Eibar llega a este partido tras arrancar un empate contra otro considerado 'grande' como es el Sevilla. Adelantó a los 'armeros' su máximo realizador, Borja Bastón, pero el gol de Gameiro en el '71 igualó la contienda y propició el empate y el reparto de puntos. De nuevo, Bastón con sus 5 goles será la gran amenaza para un Barça que donde tiene más dudas es en su defensa, pues lleva 4 jornadas seguidas marcando.

Eso sí, José Luis Mendilibar tendrá tres bajas de importancia, también, pues no podrá contar con los defensas Ramis y Luna ni con el centrocampista Adrián González, titulares habituales. Pese a ello, el técnico vizcaíno aseguró que no tiene "ningún miedo" porque está seguro de que quienes jueguen lo harán al mejor nivel posible para ayudar al equipo.

La baja de última hora y que hará trastocar los planes del Eibar es la de Adrián, que sufre una rotura muscular en el adductor largo de su pierna izquierda que le tendrá un mínimo de unas cuatro semanas de baja y le impedirá estar con sus compañeros en el Camp Nou.