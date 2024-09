El Barça aumenta más del doble su límite salarial

LaLiga dio a conocer este jueves la actualización de los LCPD tras las operaciones realizadas en el mercado de verano previo al inicio de la temporada 2024-2025, con un total de 2.608 millones en Primera División.

Mientras que el coste de plantilla deportiva registrado en la 24-25, según el director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, es inferior en algo más de 100 millones que el de 23-24, aunque estima que se igualará por el mercado de invierno en enero. Aunque existen nueve clubes excedidos entre Primera y Segunda División, con el riesgo de que si no pueden pagar a la Agencia Tributaria, serían descendidos.

Los fichajes, con incorporaciones y salidas, del mercado de verano han propiciado cambios en algunos clubes en cuanto a su límite salarial deportivo (LCPD) y, en este sentido, el Barça ve reducida la diferencia con el Real Madrid.

Los azulgranas acometieron los traspasos de Dani Olmo y Pau Víctor este verano, y recuperaron a los cedidos Ansu Fati, Pablo Torre y Eric García. Pero dieron salidas a Sergiño Dest, Joao Cancelo, Joao Félix, Marc Guiu, Chadi Riad, Oriol Romeu (cedido), Julián Araujo, Ilkay Gündogan, Sergi Roberto, Mika Faye, Clement Lenglet (cedido) y Vitor Roque (cedido), lo que ha liberado el esfuerzo salarial del club.

Esto se traduce en un crecimiento de más del doble de su límite salarial, que en febrero era de 204 millones y ahora pasa a ser de 426,4 millones, por lo que gana músculo financiero y se acerca a un Real Madrid que sigue en lo más alto de esta tabla con 754,8 millones, algo más que los 727 que presentó hace menos de siete meses, y después del fichaje, aunque a coste cero de traspaso, de Kylian Mbappé.

El Barça supera en este mercado al Atlético de Madrid, que cierra el 'podio' de estos LCPD con 310,7 millones, algo superior a lo que mostraron en febrero (303). Por tanto, su músculo financiero se mantiene en las mismas condiciones, pese a contratar a futbolistas como Julián Álvarez, Connor Gallagher, Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Clement Lenglet y Juan Musso.

Algo lejos de los tres grandes, existe un segundo grupo de clubes como Real Sociedad (159,2), Villarreal CF (135,8), Real Betis (108,9) o Athletic Club (100,8). Mientras que, en la zona baja, destacan los límites salariales de Sevilla, con 2,4 millones, y Espanyol, con 8,7, que son los más bajos de la competición.

En el caso de los hispalenses, se explica por su temprana eliminación de la Champions la pasada temporada y la no clasificación para competición europea para la presente temporada, lo que supone dejar de ingresar unos 70 millones de euros. Mientras que el equipo 'perico' arrastra la carga de descender sin reducir sus salarios y ahora se equilibra.

En LaLiga Hypermotion, el Cádiz CF es el equipo con mayor límite salarial, con 18,8 millones de euros, acompañado en el 'top 3' por el Elche CF (14,9) y el Deportivo de la Coruña (13,4). Mientras que los equipos con menos margen en salarios son el Cartagena (4,1), el Almería (3,5) y el Huesca (2,5).

CONTINÚA LA TENDENCIA DE RECUPERACIÓN EN EL MERCADO DE FICHAJES

En cuanto al mercado de fichajes, continúa la tendencia de recuperación respecto al bajón de la pandemia, con 544 millones en compras y 535 en ventas (562 operaciones), lejos de los 1.292 en incorporaciones y 1.168 en ventas de la temporada 2019-2020 (718 operaciones).

Así, LaLiga celebra el número de transacciones equilibradas, el cual se espera que aumente en las próximas tres temporadas, aunque nunca llegará a los de la campaña 2019-2020, la última previa a la pandemia. Y esto es lo "lógico" para la patronal, porque la Premier gasta el doble (2.595 millones) de su capacidad, que a su vez es también el doble de la cifra de negocio de Alemania o España.

"Creceremos un 10-15% más, de acuerdo a nuestra cifra de negocio, eso es lo que se tiene que ir regularizando. Si la Premier aplica su órgano regulador y las normas de la UEFA, el mercado tiene que ir a que ellos bajen un poco y nosotros subamos un poco más", analizó el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Para el dirigente, "no todo se hace con fichajes" y pidió "equilibrio". "Somos la Liga más eficaz, que mejor sabe gastar dinero y mejores resultados tiene. No me preocupa la inversión, hay que centrarse en la eficacia", defendió.

Sobre esto, Tebas indicó que "tiene que tener alguna condena" contra el Manchester City, investigado por 115 infracciones financieras en la Premier League. "A lo mejor se pueden escapar por algún tema formal, pero hay un ambiente generalizado de que tiene que ser sancionado", agregó, antes de destacar el "bajón increíble del fútbol en Arabia Saudí".