El Barça se atasca y gana por la mínima al Brann

El Brann empató el choque antes del descanso después que el Barcelona, que fue muy superior en una primera parte, encadenara ocasión tras ocasión pero solo obtuviera un tempranero premio de las botas de Graham Hansen. No obstante, el Barcelona tiró de galones para superar al cuadro de Martin Peter Ho, que, pese a debutar en unos cuartos de Liga de Campeones, hizo justicia a su clasificación y demostró por qué la Liga de Campeones junta a las mejores.

En un inicio dulce para las azulgranas, tenía que ser la ‘10’, en la visita a su tierra natal, que abriera la lata para un cuadro azulgrana que dominó; ella inició, se apoyó en Patri Guijarro y esta, descargando, le sirvió el balón a la noruega para que esta celebrara el primero en el min.9.

Lejos de acusar al frío, las de Jonatan Giráldez calentaron motores ante un equipo que supo jugar sus cartas, pero que fue inferior ante el Barça. Sin embargo, el resultado no reflejó lo mismo que las sensaciones y, en un contragolpe de las locales, llegaron las tablas en el marcador. Valiente, el cuadro de Martin Peter Ho había intentado salir desde atrás con el esférico, pero, eficaz, también supo establecer un bloque bajo a la espera de las azulgranas que le surgió efecto.

Así, ante un Barça que recuperaba el balón rápido y lo combinaba con aún más perspicacia, consiguieron que el segundo gol se resistiera más de lo esperado y lo merecido, y que su primero llegara ante la incredulidad de las azulgranas y la ilusión de un equipo muy trabajado y que está siendo la sorpresa en el torneo. La encargada de apretar las tuercas a las de Giráldez fue Kvamme en el min.39, la carrilera se incorporó por su banda al contraataque, penalizando a un Barça volcado que descompensó su defensa y remató al palo lejano, ante la sorpresa de una Cata Coll poco exigida.

La frustración se adueñó de las catalanas, que pese a intentarlo sin cesar, no brillaron en exceso. Aun así, el vigente campeón de Europa no se rinde fácilmente, y estaba dispuesto a coger lo que le pertenecía. Así, en una jugada de altura que comenzó en Graham, Aitana recibió y bailó por la zona de peligro hasta encontrar a Salma Paralluelo. ‘La pantera’ azulgrana no perdonó; de espaldas a portería, olió el gol, dio media vuelta y diana en el min.72. Hizo fácil lo difícil ante un equipo que luchó con méritos y consiguió incomodar, pero que no pudo parar a un Barça incansable.