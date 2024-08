Baraja: "Contamos con Mamardashvili como uno más"

LEER MÁS Acuerdo cerrado Mamardashvili-Liverpool

"Tiene contrato con el Valencia y, mientras no haya una situación diferente, es jugador nuestro", afirmó el entrenador del equipo de Mestalla preguntado por la situación de Mamardashvili, del que se especula con su salida a la Premier League rumbo al Liverpool.

Así, recalcó que "si suceden cosas después", las valorará más tarde, pero que por ahora la situación con él es "muy sencilla" y diferente a la de Javi Guerra, que no se ejercitó un día hace una semana por tener casi firmada su salida al Atlético.

"Con Javi Guerra había un acuerdo con el Atlético y se decidió que no entrenase con el grupo por precaución. La situación de Mamardashvili es completamente distinta", destacó Baraja en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Barcelona.

No obstante, preguntado por si le gustaría mantener la plantilla o que salga un jugador para poder incorporar a un par de futbolistas, dijo que "hay realidades" que no puede controlar y que "hasta este momento no ha habido ninguna salida importante que pueda trastocar el proyecto a corto plazo".