La Audiencia Nacional retrasa al jueves la resolución sobre la huelga

LFP y AFE han sido citados esta misma mañana en la Audiencia Nacional por la demanda que Javier Tebas en representación de la Liga interpuso al sindicato de futbolistas por la huelga. La Sala de lo Social de esta institución ha retrasado el auto hasta mañana que se sabrá si hay fútbol o no en las siguientes dos jornadas. Una hora y cuarenta y cinco minutos ha durado la declaración de ambas partes implicadas.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional comunicará mañana su decisión sobre la medida cautelar solicitada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) tras la suspensión indefinida de la competición anunciada por la Federación, después de haber tomado declaración este miércoles a las partes implicadas en el conflicto del fútbol. "Mañana les facilitaremos el auto. Es un tema complicado, como comprenderán", explicó el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, tras haber escuchado durante una hora y 45 minutos a los representantes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La Audiencia Nacional había citado a la LFP y a la AFE en una vista que estaba fijada para las 10.30 horas -comenzó a las 11.15- como consecuencia de la demanda presentada el pasado día 8 por el presidente de la LFP, Javier Tebas, en la que solicitó la suspensión cautelar de la huelga, porque en su opinión "es ilegal", ya que "no se ha incumplido nada del convenio colectivo". Ese fue el mensaje predominante en la intervención del letrado de la LFP ante el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, y los magistrados Pablo Aramandi y Emilia Ruiz-Jarabo.

En ella la LFP demandó la aceptación de la medida cautelar para la suspensión de la huelga alegando irregularidades en la convocatoria. El organismo presidido por Javier Tebas ofreció asimismo cinco millones de euros como caución, en el caso de que la Audiencia Nacional considere ilegal la huelga y en el juicio del próximo 17 de junio se falle a favor del sindicato de los futbolistas.

La LFP denunció que lo que "subyace es una huelga inducida por la Real Federación Española de Fútbol y su presidente, Ángel María Villar". "El promotor es la Real Federación Española de Fútbol", recalcó el letrado de la LFP, quien recordó que "las partes ya están conciliadas en sede de convenio colectivo". "Los objetivos que se plantean no habían sido objeto de negociación ni tienen nada que ver con el convenio", replicó el letrado de la AFE, quien consideró la huelga como "solidaria". "Nosotros planteamos la huelga con unas motivaciones específicas. Si la RFEF está de acuerdo eso no tacha la solidaridad de nuestra huelga. La AFE comunica a la junta directiva de la RFEF que se va a convocar la huelga y ésta adopta la suspensión del calendario de competición", explicó.

El letrado del sindicato de futbolistas apuntó que en el momento de la demanda "la convocatoria de huelga no se había producido" por lo que ésta "no tenía objeto contra el que dirigirse". "La LFP hace una especie de acción de jactancia previa a la convocatoria. Pretende trasladar a los propios convocantes incertidumbres y disuadir de la convocatoria de la huelga", dijo. El representante legal de la AFE señaló también que "en la propia definición de daños" expuesta por la LFP "no está el carácter irreparable" sino daños "puramente organizativos y económicos".

"¿Pierden mucho dinero si no se celebra esa competición?", se preguntó el letrado de la AFE. "No por eso te deben llevar a la sede de la Audiencia Nacional", sentenció. La Audiencia Nacional se pronunciará este jueves sobre la medida cautelar solicitada por la Liga de Fútbol Profesional.