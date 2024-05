Ancelotti: "El sudor frío y el miedo llegarán el sábado"

LEER MÁS Así ha sido el emotivo adiós de Toni Kroos del Santiago Bernabéu

“No pensamos en que somos favoritos. Tenemos que jugar un partido contra un rival que ha merecido llegar a la final, eliminando a equipos de gran calidad. Estamos convencidos de que hay que sufrir, luchar y pelear, como en todas las finales”, dijo en rueda de prensa. “Nosotros tenemos muy claro lo que es el Borussia Dortmund, un equipo con mucha historia en la competición y la experiencia cuenta. Es un equipo que ha llegado con mérito. Han llegado los dos mejores equipos para jugar la final de la ‘Champions’. Nosotros no estamos de vacaciones, pero muchos sí”, añadió.

El entrenador madridista destacó los puntos fuertes de su rival. “Es un equipo rápido arriba, con jugadores con experiencia y jóvenes. Pero lo que más me ha llamado la atención, sobre todo contra el PSG, es la actitud y la lucha en los dos partidos. Las ganas de llegar a esta final. Es lo más destacado y lo que nos preocupa más”, señaló. “Tenemos que estar preparados para todas las facetas que van a salir en el partido. Defender, porque el Dortmund es un equipo formidable en las transiciones, tiene un bloque defensivo muy compacto… tiene estas características parecidas a nosotros, que son fuertes en todas las facetas. Va a ser un partido competido y luchado”, añadió.

Además, señaló la importancia de mezclar a veteranos y jóvenes en la plantilla para los éxitos del club. “Los veteranos son el ejemplo. Son una generación del compromiso y la actitud positiva. Los veteranos siguen aportando esto. Ha empezado una transición en los últimos años y los jóvenes empiezan a tomar más responsabilidad. El club lo está haciendo muy bien en este sentido, porque han llegado jóvenes de mucha calidad técnica y que han entendido muy bien lo que es el Real Madrid”, destacó.

Ancelotti reconoció que elegir entre el belga Thibaut Courtois y el ucraniano Andriy Lunin para ser el portero titular en la final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund es “una decisión difícil” ya que “ambos merecen jugar. Lunin porque ha hecho una temporada fantástica, hoy tiene fiebre pero se va a recuperar para el sábado, y Courtois porque ha vuelto de su lesión y es el mejor portero del mundo. El debate me gusta mucho, así que en esta semana que no tengo nada que hacer me gusta escucharlo”, dijo en rueda de prensa.

Ancelotti también ponderó la evolución del brasileño Vinícius Junior. “El trabajo que hemos hecho con Vinícius ha sido un trabajo bien hecho. Tiene un gran talento y le ha añadido gran calidad de movimientos sin balón. Lo hace mejor, se desmarca mejor. Ha progresado mucho y sigue progresando. Él está más focalizado en los premios colectivos que en los individuales, está focalizado en ganar otra ‘Champions’ con el Real Madrid que en los premios individuales”, señaló.

También ensalzó a un Toni Kroos que disputará su último partido con el Real Madrid en la final de la Champions. “Es el último partido de Kroos. Ojalá pueda terminar su carrera con el Real Madrid con una Champions. A nivel individual se lo merece. Pero su carrera no depende de esta Champions. Ha sido un jugador fantástico, ya ha entrado en la historia del Real Madrid. Terminar con una ‘Champions’ sería lo máximo, fantástico; pero él ya está en la historia del fútbol”, declaró.

Además, no dio pistas sobre si Nacho Fernández, el capitán, seguirá una temporada más en el Real Madrid. “Nacho lo único que me ha dicho es que hablamos después de la final y le he dicho que me llame por teléfono porque estaré de vacaciones”, apuntó.