Ancelotti: "No he perdido el control del vestuario"

"No he perdido el control de los jugadores, por supuesto que no. Es fútbol y en el deporte hay que atravesar por momentos difíciles que aprendes a superar con los años. A veces llegan en octubre, noviembre y otras en abril o mayo. Lo importante es estar ahí y si es en estas fechas, puedes rescatar al equipo. Estamos mejorando y estoy seguro de que vamos a ser muy competitivos en la segunda parte de la temporada", defendió.

Para Ancelotti, existen razones de peso que provocan que su equipo no tenga regularidad en los resultados este curso. "Hemos hecho cambios respecto a la pasada campaña, hemos perdido equilibrio y hemos tenido lesiones. Ahora mismo no estamos en disposición de alcanzar nuestro máximo nivel, es normal. Cuando se hacen cambios en posiciones como la defensa hay que modificar la estrategia y el sistema para que se adapten los jugadores. No es algo nuevo en el fútbol", explicó.

"Estamos muy ilusionados de estar aquí", dijo en la sala de prensa del Lusail Stadium antes de jugar la final de la Copa Intercontinental. "Es porque lo hemos hecho muy bien. Es un regalo para nosotros y para el Pachuca. Nos genera mucha ilusión y como siempre intentaremos ganar el título para llevarlo a Madrid teniendo en cuenta las dificultades. La emoción del momento es grande por jugar este partido", señaló.

Defendió 'Carletto' que su equipo llega a la final ante el Pachuca "mejor que hace un mes" y resaltó la motivación de conquistar un nuevo título: "Estamos muy animados, es un partido único y estamos enchufados y emocionados de poder llevar a Madrid la vieja Copa Intercontinental. Todos los partidos son trampa. El Pachuca es un equipo que llega aquí porque merece estar y lo tenemos que respetar por la calidad que tiene. Es un equipo con sus características que lo dará todo, tiene un sistema bastante claro, a Rondón e Idrissi que ha jugado en España. Un equipo joven, dinámico, con laterales que empujan", destacó del conjunto mexicano.