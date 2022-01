Ancelotti: "No pensamos que somos favoritos"

Nervios antes del partido: "Todos los partidos me crean miedo, este no más que otros. Estaba nervioso antes del partido con el Valencia. Esto es igual. Me preocuparía que los jugadores pensasen que somos favoritos, pero ellos no lo piensan. Pensamos que podemos jugar un buen partido y haremos todo para ganarlo".

Partido igualado: "Estos partidos siempre son igualados, no cuentan los números de la Liga. Es una semifinal de una Supercopa. Va a ser igualado, como el del Camp Nou, cuando no estaba Xavi. Llegamos bien, con ilusión y buena actitud para llevarnos la Supercopa. Tenemos que jugar lo mejor que podamos, ante un rival que es fuerte, que esta temporada ha tenido problemas, pero los dos queremos llegar a la final".

El Barça de Xavi: "Me gusta porque es un equipo que tiene una idea clara del juego que quiere hacer, siguiendo la línea de identidad de este club. Cuando ha llegado Xavi ha tenido una buena racha. Creo que con sus ideas el equipo va a mejorar. Tiene jugadores veteranos como Busquets, Piqué o Alba, que siempre dan mucho al equipo. Pero también destacan ahora mucho los jóvenes como Gavi o Nico, pueden tener un gran futuro".

Un once muy perfilado: "Carvajal es una de las dudas que tengo, vuelve de una lesión y tenemos que verlo. También la banda derecha, donde tengo jugadores frescos como Rodrygo, que puede entrar por asensio. Son las únicas dudas que tengo. El resto del equipo está bien y ha trabajado bien. Nos gusta jugar este tipo de partidos".