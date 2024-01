Ancelotti: "Llegamos con ganas e ilusión"

“A mi no me gusta enfrentarme a ellos porque es un rival complicado, pero es el mismo pensamiento que tienen ellos. Es el calendario, es lo que hay” aseguró Ancelotti antes del primero de los tres derbis que afrontarán en menos de un mes. “El equipo está bien, llegamos con ganas y con ilusión. El Atlético es un equipo que compite, que lucha. Va a ser un partido competido", añadió

El técnico italiano aseguró que su relación con Simeone es de mucho respeto. “Nos conocemos porque nos hemos enfrentado muchas veces. Me marcó un gol con la Lazio cuando yo entrenaba a la Juventus. Vivimos cerca, así que a veces nos vemos, pero siempre con con mucho respeto. Yo me encuentro muy bien el el ambiente blanco, y él en el del Atlético, es el perfil ideal”.

Ancelotti no quiso desvelar quién será mañana su portero, aunque quiso poner en valor el buen momento de futbolistas como Rüdiger o Valverde: “Rüdiger es un central muy atento, muy concentrado, es pesimista, porque siempre piensa que puede pasar algo malo. Valverde es muy completo, es difícil encontrar un perfil así, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Puede mejorar, porque es humilde, aunque yo prefiero un jugador humilde a uno arrogante”, sentenció el italiano.

Fede Valverde, ilusionado con la Supercopa

"Estamos muy ilusionados, es otro título más, otro derbi más también en camino de todos los que tenemos que jugar este mes. Creo que es un lindo partido para disputar y para poder demostrar que este año podemos luchar por muchos títulos. Estamos muy contentos de poder disfrutar otro año más la Supercopa", señaló Valverde este martes en rueda de prensa previa a la semifinal.

Valverde fue preguntado por su nueva posición esta temporada donde está jugando más centrado y no tan pegado a banda. "He jugado toda mi vida en esa posición y donde me vio el Real Madrid fue en esa posición de '5'. Hoy tengo más herramientas para jugar en el once porque me desempeño en varias posiciones y eso ayuda al equipo", remarcó.

"Puede ser que sí", aseguró sobre se veía en su mejor momento jugando ahí. "Me encantaría hacer los mismos goles que el año pasado y estar más cerca del área, pero me tengo que adaptar a lo que quiere el entrenador y soy muy feliz en esta posición porque puedo hacer de todo", zanjó.