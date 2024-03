Alexia Putellas: "Todo el mundo sabe lo que es el Barça para mí"

LEER MÁS El Barcelona alcanza las semifinales de la Champions

“Solo puedo decirte que todo el mundo sabe lo que es el Barça para mí y cuál es mi sueño”, dijo tras la victoria ante el Brann noruego (3-1) en el Estadio Johan Cruyff.

“Estoy muy comprometida con el equipo y con el proyecto, no creo que haya que añadir mucho más”, sentenció Putellas, cuyo contrato termina el próximo 30 de junio, junto al de Mariona Caldentey, Lucy Bronze y Gemma Font, que tampoco han renovado aún.

Putellas aprovechó la ocasión para dar su versión sobre su pasada convocatoria con la selección española pese a no haber recibido el alta médica y que, en su momento, su entrenador, Jonatan Giráldez, aseguró que no conocía y le había sorprendido. “Lo que pasó es que me convocaron y fui a la convocatoria”, dijo la jugadora del Barcelona. “Salió mucha información que yo ni sabía y no sé por qué tuvo tanta repercusión”, añadió.

“Acudí porque me llamaron", subrayó. "Yo soy una profesional, intento estar bien y al 100%, ayudar al equipo y estar comprometida”, concluyó la doble Balón de Oro.