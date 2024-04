La agencia de representanción `You First´ aterriza en Bélgica

'You First', agencia global de talentos especializada en deporte y entretenimiento, anuncia la incorporación de 'A-Group' empresa de representación de jugadores con sede en Amberes y más de ocho años de experiencia en el sector.

Tom de Mul, Director de A-Group, está convencido de que con la llegada de You First "podemos abrir aún más mercados y crear más oportunidades para los jugadores y entrenadores que representamos".

La adquisición de una participación mayoritaria en Grass Is Green hace menos de dos años, una agencia de primer nivel en los mercados de fútbol de Alemania y Austria, subraya la ambiciosa trayectoria de crecimiento de You First. Con la integración de A-Group, You First gestiona ahora una cartera que supera los 500 jugadores de fútbol, consolidando su liderazgo en el mercado del fútbol de Europa Central.

"Este acuerdo es clave en la estrategia de nuestra empresa para seguir siendo líderes globales en representación de talentos", recuerda Juan Aísa, CEO de You First.