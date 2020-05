Aduriz anuncia su retirada

Aduriz ha publicado una carta publicada en las redes sociales, en la que señala que "ha llegado el momento". "Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes que de que tú le abandones a él. Ayer mismo los médicos me recomendaron pasar por el quirófano, mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria". También apunta que, "desgraciadamente", su cuerpo "ha dicho basta". "No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen. Así es también la vida de un deportista profesional. Simple, muy simple", subraya Aduriz.

"Desgraciadamente, estamos viviendo situaciones mucho más graves y dolorosas. La pandemia que sufrimos nos ha dejado daños irreparables y tenemos que seguir combatiéndola entre todas y todos. Por lo tanto, no os preocupéis por mí, esto es solo una anécdota", prosigue el delantero. "Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de despedirnos. Y sí, ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino, inolvidable y maravilloso de principio a fin", concluye la carta, en la que da las gracias "de corazón" a todos sus seguidores.

El delantero ya había anunciado antes de iniciarse la esta temporada que esta sería la última en activo. El jugador deja el Athletic como su máximo goleador del siglo XXI con 172 tantos, sólo superado por históricos como Zarra (335), Bata (208), Dani (199), Gorostiza (196) e Iraragorri (179). El donostiarra debutó en Primera División en septiembre de 2002 con el conjunto bilbaino, en el que ha pasado un total de 12 temporadas repartidas en varias etapas, y con el que ha sumado 407 partidos, aunque no podrá cumplir su sueño de despedirse con la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Además, pasó por las filas de otros equipos como el Burgos (2003-2004), el Real Valladolid (2004-2005), el Mallorca (2008-2010) y el Valencia (2010-2012), mientras que fue internacional con la selección española en 13 ocasiones, anotando dos goles y participando en la Euro 2016.