Abdón Prats tumba a una Real Sociedad inoperante

Un despiste de la defensa bermellona obligó a salir a Leo Román hasta el costado del área para cortar un disparo de Barrenetxea que supuso la primera ocasión del partido. Jagoba Arrasate apostó por un cambio de sistema y alineó un 4-4-2 que sirvió a su equipo para ganar presencia en campo rival con Sergi Darder sobre el césped y la primera titularidad en liga de Robert Navarro con su nueva camiseta. El Mallorca aprovechó un robo del exfutbolista de la Real Sociedad para salir al contraataque y ver cómo Larin se quedaba muy cerca de rematar un centro excesivamente potente por parte de Mojica, que recuperaba su sitio en el carril izquierdo.

El cuadro txuri urdin se hizo dueño de la pelota a medida que pasaban los minutos sin generar grandes ocasiones de peligro, evitando de esta manera que los locales se crecieran delante de su afición. El balón parado fue una de las mejores armas que tuvieron los bermellones en la primera mitad y en su ecuador un envío de Darder al punto de penalti lo peinó Raíllo al segundo palo para que Larin empujara el balón a la red, pero Zubeldia metió un pie a tiempo para evitar el primer tanto. La gran ocasión de la primera parte llegó con un disparo de Samu Costa desviado por Barrenetxea con una mano que tuvo que revisar el VAR para señalar la pena máxima, en la que Abdón Prats estrenó su casillero goleador esta temporada para adelantar a los baleares.

Los pupilos de Imanol Alguacil no lograron reponerse del golpe recibido en los minutos posteriores y se marcharon por debajo en el electrónico a vestuarios, donde el técnico blanquiazul dejó a Sergio Gómez en lugar de un Take Kubo que recibió la ovación de sus antiguos aficionados. Los donostiarras salieron con otra cara en la segunda parte y mostraron una versión mucho más agresiva en la parcela ofensiva, buscando mayor verticalidad sin mucho éxito. Sin embargo, fueron los bermellones los que estuvieron a punto de poner tierra de por medio con un testarazo de Larin que superó a Remiro pero no subió al marcador por posición antirreglamentaria del atacante canadiense.

Se sucedieron las ocasiones de un Mallorca que atacó una y otra vez por arriba a los centrales de la Real Sociedad con los remates de Raíllo en un saque de esquina y Muriqi tras un centro de un Darder muy participativo en el ataque bermellón. El centrocampista mallorquín fue el protagonista en una nueva ocasión para los de Arrasate tras una conducción por el costado izquierdo que terminó con un remate desde la frontal del área que se marchó muy cerca de la portería defendida por Remiro. El conjunto vasco no conseguía acercarse a los dominios de Leo Román con demasiada claridad a pesar de aumentar el nivel de su presión ante un Mallorca que volvió a cometer errores en la salida de balón, igual que el pasado sábado ante el Villarreal.

Take Kubo insistió por la banda derecha con ataques constantes en uno contra uno, pero Mojica logró salvaguardar su espalda con la ayuda de sus compañeros, que siempre realizaban la cobertura defensiva. A falta de pocos minutos para el 90, Oskarsson recibió un pase filtrado con el que se quedaba delante del portero, pero se precipitó ante la posible llegada de los centrales y desaprovechó una de las mejores opciones para los blanquiazules. Los de Jagoba Arrasate dejaron morir el encuentro sin grandes complicaciones y certificaron su primera victoria en casa para colocarse con ocho puntos, mientras que los donostiarras tan solo suman un triunfo en las primeras seis jornadas ligueras.