La Fiscalía abre investigación sobre los insultos a la expareja de Rubén Castro

La Fiscalía de Sevilla ha decidido abrir de oficio diligencias de investigación sobre [[LINK:INTERNO||||||los cánticos que dedicó el fondo sur del Benito Villamarín]] contra la exnovia de Rubén Castro, al que [[LINK:INTERNO||||||la Fiscalía solicita dos años y un mes de cárcel]] por maltratar y amenazar a su ex. La LFP ya ha denunciado los hechos tras estudiarlos.

La Fiscalía de Sevilla ha decidido abrir de oficio unas diligencias de investigación por los cánticos vejatorios proferidos desde el fondo sur del estadio Benito Villamarín contra la exnovia del futbolista Rubén Castro, para quien la Fiscalía pide dos años y un mes de cárcel por maltratar y amenazar a su ex.



En este sentido, fuentes del Ministerio Público han informado de que ha sido la propia fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, la que ha tomado la decisión de abrir unas diligencias para investigar dichos hechos, algo que se ha hecho de oficio y después de que ninguna institución haya interpuesto denuncia alguna al respecto.



Durante el partido del pasado sábado ante el Girona en el Benito Villamarín, un grupo de aficionados situado en el fondo sur del estadio comenzó a cantar contra la exnovia del delantero canario, que está acusado de cuatro presuntos delitos de maltrato y uno de amenazas. "Rubén Castro alé, Rubén Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien", se pudo escuchar.



La LFP denuncia los cánticos

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha denunciado al Comité de la Competición Profesional los cánticos entonados contra la exnovia del delantero bético Rubén Castro, para quien el fiscal pide dos años de cárcel por presuntos malos tratos.



La denuncia de la LFP, para su traslado a la Comisión Antiviolencia, refleja que en el minuto 83 del partido, cuando el jugador se retiraba del campo al ser sustituido, se entonó un cántico que decía "Rubén Castro alé, Rubén Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien", en referencia al procedimiento judicial abierto al jugador.



Los cánticos se entonaron desde la grada de gol del fondo sur, donde se sitúa el grupo de aficionados del equipo local conocido como "Supoorters Gol Sur", por parte de un número indeterminado pero relevante de unos 1.000 espectadores, según la LFP.



La denuncia también reseña que "el cántico fue entonado de forma repetida, coral y coordinada únicamente por parte del referido grupo" y que coincide con el realizado por el mismo grupo de espectadores, en los minutos previos al partido de la jornada 24 de la Liga Adelante Betis-Ponferradina, el 8 de febrero.



La LFP ha denunciado igualmente que en el Betis-Girona del pasado fin de semana, en los minutos 13 y 52 de partido, también desde la grada de donde se sitúa el citado grupo de aficionados y por parte de unos 500 de ellos se escuchó el cántico "El equipo bastardo y penoso, el equipo de las putas del Pizjuán", en alusión al Sevilla.



El cántico, según la Liga, "fue realizado de forma repetida, coral y coordinada exclusivamente por parte del mencionado grupo, sin que fuera seguido o coreado por el resto de espectadores presentes en el estadio, cuyo comportamiento fue totalmente correcto durante todo el partido".



La LFP ha recordado que desde la jornada número 24 de la Liga Adelante el Real Betis puso en marcha una iniciativa para evitar que los aficionados accedan a su estadio con bufandas que contengan lemas que inciten a la violencia, xenofobia, racismo o contra el respeto en el fútbol y que éstas sean intercambiadas por otras sin lemas ofensivos.



Asimismo ha destacado que tanto en las redes sociales como en su página web oficial el club apeló a la erradicación de mensajes ofensivos en los campos de fútbol a través del lema propuesto por la LFP "Afición+Respeto=Vive el fútbol" y los videomarcadores del estadio y la megafonía hicieron llamamientos en este sentido.