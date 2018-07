La FIFA no ve inconveniente en cambiar los calendarios ligueros

El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke no ve inconveniente alguno para cambiar los calendarios ligueros en la temporada 2022/23, ya que, quedan aún siete años para que se celebre la copa del mundo en el país asiático.

El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, aseguró en Catar, sede del mundial de fútbol en 2022, que las ligas europeas tienen siete años para reajustar los calendarios ligueros antes de la celebración de la cita mundialista prevista para finales de noviembre y diciembre.

"¿Por qué no nos organizamos de una vez sin protestar y decir qué no es posible? Yo creo que es posible", declaró sobre este asunto Valcke, durante una rueda de prensa celebrada en un lujoso hotel de Doha, capital del pequeño emirato catarí. Según el responsable de la FIFA, "no habrá ninguna compensación (para los clubes europeos), puesto que aún quedan siete años para reajustar los calendarios".

La Asociación de Ligas Profesionales Europeas (EPFL) mostró ayer su oposición a la propuesta de la FIFA de organizar la fase final del Mundial de Catar de 2022 entre el 19 de noviembre y el 23 de diciembre, para evitar las altas temperaturas estivales. Para la EPFL, la fecha ideal sería en el mes de mayo, un mes que consideran "aceptable" por razones climatológicas y que favorece a jugadores y aficionados.

La decisión final se conocerá el próximo 19 de marzo durante el Comité Ejecutivo de la FIFA. Según subrayó hoy Valcke, la FIFA está haciendo todo lo posible para asegurarse de que tanto jugadores como aficionados y prensa puedan disfrutar del torneo.

El secretario general de la FIFA también indicó que en un país pequeño es posible organizar el mundial contando con ocho estadios. También apuntó que se está discutiendo la opción de reducir el torneo a 28 días, es decir, cuatro días menos de lo habitual, lo que obligaría a jugar cuatro encuentros todos los días.

"Esto es parte de las concesiones que todos estamos haciendo para encontrar el momento adecuado para celebrar la Copa del Mundo en 2022. El deseo por parte de las seis confederaciones es jugar a finales de noviembre hasta finales de diciembre", subrayó. Valcke concluyó que "la decisión final la tomará el Comité Ejecutivo de la FIFA el 19 de marzo", pero advirtió de que "está claro que va a ser de noviembre a diciembre, porque esto es lo que quiere la mayoría".

Respecto a la organización del evento, el galo subrayó que el mundo del fútbol "está encantado de ver el nivel de los lugares en los que se celebrará el mundial, es muy alto". Las declaraciones de Valcke se producen en el marco de la primera reunión de los consejos ejecutivos del Comité Local Organizador del Mundial 2022 y la FIFA, celebrada hoy en Catar.