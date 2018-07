Feliciano López se encara con un espectador en el partido y con la Federación en prensa

Feliciano López respondió dos espectadores que le increparon de manera constante mientras jugaba el partido de primera ronda del Masters 1.000 de Roma contra el australiano Nick Kyrgios, que finalmente ganó el español por 6-4 y 7-6 (4). "Había dos tíos desde el principio del partido insultándome y al final no podía más y me he encarado con uno de ellos sobre todo. La gente va al tenis y se cree que esto es un circo", dijo López tras el incidente.

López se giró a responder a los espectadores que le habían incordiado a lo largo de todo el encuentro, una reacción que fue aprobada por la gran mayoría del público, que aplaudió al español. "Yo entiendo que cada cual anime a uno u otro, no me molesta eso, pero me molesta mucho la mala educación. No consiento que una persona esté insultándome desde el primer minuto que entro en la pista de tenis", reiteró. Aunque no quiso entrar en detalles, el español dijo que le estaban diciendo "de todo" y que no pudo soportar las continuas faltas de respeto.

"Entiendo que un jugador tiene que estar por encima, pero en determinados momentos no es fácil", reconoció López, quien destacó que "si (los insultos) se dan en un momento puntual del partido es fácil contenerse, pero si es a lo largo de todo el partido, es difícil", comentó. Feliciano López destacó que, además, el incidente se produjo en un partido "igualado y con tensión" en el que era "difícil ignorarles".

"No te oigo hijo de la gran p..." pic.twitter.com/4pm483h8MI — Nacho Mühlenberg (@NachoMuhlenberg) Mayo 12, 2015

López también se refirió durante su rueda de prensa después del encuentro a los actuales dirigentes de la Real Federación Española de Tenis (RFET), a los que acusó de actuar de "manera dictatorial" y consideró que con sus últimas decisiones dan a entender a los jugadores "que lo que quieren es que nadie vaya a jugar la Copa Davis y nadie represente a España". "Lo que está haciendo la federación es absolutamente asombroso", aseguró el jugador toledano. "Parece increíble, no el hecho de que hayan puesto a Julián (Alonso de subcapitán del equipo español de Copa Davis), sino la manera dictatorial de hacer las cosas que tiene esta gente", abundó.

Feliciano López denunció en rueda de prensa que la opinión de los jugadores no sea tenida en cuenta. "Nadie que forme parte del grupo de jugadores profesionales entiende nada. Parece que lo que quieren es que nadie vaya a jugar la Copa Davis y nadie represente a España", dijo. "Yo me considero un producto federativo", subrayó el decimotercer mejor tenista del circuito masculino. "Llegué con 14 años ahí y la federación era algo completamente distinto a lo que es ahora. Es completamente tristísimo que esta gente esté gobernando el tenis español", lamentó.

Según Feliciano López, las últimas decisiones de los dirigentes de la Real Federación Española de Tenis evidencian su deseo de "cargarse todo". "Desde los catorce años no había visto nada parecido", recalcó. Preguntado por el nombramiento del extenista Julián Alonso como subcapitán del equipo de Copa Davis, cargo en el escoltará a la capitana y directora deportiva del organismo federativo, Gala León, López remarcó: "(A los jugadores) nos da la risa. Al final piensas que no es posible lo que está pasando. No ya el nombramiento de una persona sino la manera de actuar de esta gente que está al cargo del tenis español".

El toledano consideró injusto "valorar a Julián" ya que en su opinión "lo que es absolutamente lamentable es la forma de hacer las cosas de la federación a todos los niveles". "No sé adónde quieren llegar", añadió. "El tenis español está ahí porque ha habido mucho talento y mucha gente se ha esforzado mucho. No entiendo esta gente a dónde quiere llegar", sentenció.

A través de sus redes sociales, Feliciano López ya había manifestado su sorpresa por la designación de Alonso como subcapitán. "Lo de la RFET es de traca", escribió en un primer mensaje. "Nunca me he sentido tan poco representado", sentenció.