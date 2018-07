Suiza busca el pase a octavos ante una Rumanía sin margen

No hay demasiado margen de error en una Eurocopa, aunque en esta edición solo dos terceros de grupo se queden fuera de los octavos. Aún así, Suiza no quiere ser neutral como históricamente se le presupone al país, sino que quiere ganar para sumar 6 puntos y sellar su pase en función de los otros resultados.

Una victoria suiza sumada a otra de Francia dejaría a ambas selecciones en la siguiente fase. Y ello es lo que busca evitar Rumanía, quien sorprendió positivamente a muchos en el partido inaugural de esta Eurocopa ante los anfitriones. Solo el buen gol final de Dimitri Payet en el minuto 89 dio el triunfo a los galos (2-1).

Rumanía, con un buen bloque defensivo, igualó de penalti gracias a Stancu el gol inicial de Giroud. Ante Suiza intentarán repetir el mismo guión aunque deberán volcarse algo más en ataque, pues únicamente un triunfo les daría opciones de ir a los octavos de final. Con un empate llegarían a la última jornada, ante Albania, pendientes de una carambola.

Por su parte Suiza lo tiene más fácil, aunque sufrió más de lo esperado en la primera jornada. Pese al gol del central del Hoffenheim Fabian Schär en el minuto 5, que hacía presagiar un cómodo triunfo suizo, no fue así para nada.

En un partido marcado en la previa por el enfrentamiento de los hermanos Xhaka, ambos titulares, y por la 'a priori' superioridad de los suizos, finalmente Albania dio mucha más guerra pese a que el capitán albanés, Lorik Cana, fue expulsado a los 36 minutos por doble tarjeta amarilla. Sin su referente en el centro del campo, Albania se defendió y evitó una derrota mayor.

De hecho, Sadiku tuvo el gol en sus botas pero el albanés no atinó a superar a Sommer cuando el marcador todavía era de 0-0. Tras la expulsión de Cana se fue arriba Suiza, pero demasiado confiada atrás. En el 76, Sadiku avisó de nuevo a los suizos, que ante el cerrojo planteado por Albania estaban dormidos y a punto estuvo de costarles caro en el 87, cuando Gashi falló clamorosamente tras quedarse solo ante Sommer.

Finalmente Suiza ganó, ató los tres puntos, y ahora no quiere despistarse más e ir por la vía cómoda a los octavos de final. Para superar la defensa rumana será clave que su estrella Xherdan Shaqiri esté conectada, no como en el duelo ante la debutante Albania. Seferovic y Mehmedi, si no hay cambios, serán de nuevo la pareja atacante, aunque deberían aparecer más.

Por su parte, en la búsqueda de continuar con su sueño en esta Eurocopa, Rumanía confía en que Stanciu y Stancu tengan su día, que el 'pichichi' del Córdoba Florin Andone pueda tener más acierto en sus acciones de gol o, como revulsivo, que Torje exprima su velocidad arriba para desequilibrar el partido. Así, si la defensa sigue al nivel mostrado ante Francia, podrían dar la sorpresa.