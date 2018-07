Lucas Vázquez: "No es importante ser favoritos"

Lucas Vázquez, delantero gallego del Real Madrid, restó importancia al cartel de favorita que pueda tener la selección española en la Eurocopa de Francia debido a los títulos de 2008 y 2012 y aseguró que "lo importante es centrarse" en su juego para conseguir los objetivos.

"No es importante ser favoritos, hay que centrarnos en nuestro trabajo y si hacemos las cosas bien y estamos a nuestro nivel conseguiremos los objetivos", comentó Lucas Vázquez, que disputará en Francia su primer torneo importante con la selección española.

En el recuerdo reciente de la selección sigue el Mundial de Brasil en 2014, en el que España fue eliminada en la fase de grupos.

"Hay que aprender de los errores, de los fallos, hacer un buen trabajo y conseguir el título", confesó.

Lucas Vázquez compareció en rueda de prensa, en un acto promocional de Adidas, con el lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba.

"Cada vez que juego me cuesta mucho superarlo. Es un jugador diferente, no hay muchos laterales zurdos como él y es un ganador de todo con el que por suerte me toca ahora compartir equipo", concluyó.